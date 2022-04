"Rolnik szuka żony 9". Opinie widzów po zerowym odcinku programu. Zdania są mocno podzielone! "Brakuje smaczku"

Za nami tzw. zerowy odcinek 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". W sieci wprost zawrzało - zdania wśród internautów są bardzo mocno podzielone. "Punktów zaczepienia" jest sporo - fani produkcji żywo dyskutują o wymaganiach rolników, które dla wielu okazały się dość zaskakujące oraz skojarzeniach z bohaterami poprzednich edycji. O co chodzi i jakie uwagi mają fani do produkcji?

Opinie widzów po zerowym odcinku "Rolnik szuka żony"

Za nami tzw. odcinek 0. 9. edycji "Rolnik szuka żony. Poznaliśmy tym samym wszystkich uczestników, którzy teraz oczekują na listy od potencjalnych kandydatek i kandydatów. Podobnie bowiem jak w poprzednich edycjach, także i w 9. edycji "Rolnik szuka żony" drugiej połowy szukają także kobiety.

Zerowy odcinek "Rolnik szuka żony" - kontrowersje

Producenci przedstawili widzom Tomasza K., Katarzynę, Mateusza, Tomasza R., Krzysztofa, Klaudię, Tomasza W. i Michała. Sylwetki uczestników 9. edycji "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii

Po emisji w sieci dosłownie zawrzało. Wśród komentujących nie brak wyrazów zdziwienia w odniesieniu do wymogów stawianych przez rolników. Szczególną uwagę przykuła Katarzyna, która skojarzyła się fanom z uczestniczką z poprzedniej edycji. Zwracają także uwagę na wiek uczestników i to, jakie sprawiają wrażenie. Mają również swoje uwagi do produkcji (pisownia oryginalna):

Czarna pieczarka 😁👍

Ta Pani podobna do pieczarkowej 😁😁😁

Tytuł programu proponowałbym zmienić na „Święty szuka żony”…Sami czyści katolicy szukający nieskalanych dziewic broń boże bez diabła w postaci dzieci z poprzedniego związku…Wielokrotnie „praktykujący” przed ślubem ale do ołtarza muszą iść priorytetowo…Hipokryzja level hard👍👍👍Na tym raczej związku się nie zbuduje…

Brakuje smaczku, wariata lub wariatki

Co rok są pokazywani bogaci rolnicy , dlaczego nie pokażecie tych zwykłych prawdziwych biedniejszych rolników ??

Szkoda, że brak seniorów... 😞 Poza tym uważam, że celowo TVP wybiera tylko tych od "wartości" (czytaj kościół, kościół, kościół) inni rolnicy się nie zgłaszają

Dobrze że wiedzą co chcą 😁

Michał najmłodszy a chyba najbardziej poukładane ma w głowie i po właśnie podchodzi do tematu jako 23latek !)

Brak gwiazd, książąt i erotomanów. Zapowiada się fajna seria, ale czy nie nudna?

Fajni wszyscy- powodzenia😀

