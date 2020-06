"Rolnik szuka żony". Anna i Grzegorz Bardowscy zaszczyceni wizytą prezydenta Andrzeja Dudy. "Nie wiemy, po co te podziały"

Podczas swoich kampanijnych podróży po Polsce, prezydent Andrzej Duda odwiedził gospodarstwo Anny i Grzegorza Bardowskich - uczestników 2. edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Z tej okazji małżonkowie wystąpili w jednym z wydań "Wiadomości", co spotkało się ze skrajnymi opiniami fanów pary.

Bardowscy postanowili odnieść się komentarzy, które zaczęły pojawiać się na ich profilach w mediach społecznościowych. Przyznali, że wizyta prezydenta była umawiana wcześniej i miała skupić się na oprowadzaniu gościa po gospodarstwie. Zaznaczyli przy tym, że są dumni z tego, że prezydent odwiedził właśnie ich.

Tak był u nas Prezydent RP Andrzej Duda. Nie była to jakaś spontaniczna wizyta w polu przy pracy, tylko oprowadzenie po gospodarstwie które rozwijamy już od 3 pokoleń 🚜 Dla nas to ogromny zaszczyt mieć takiego gościa! Niektórzy krytykują nas za ubiór, białe koszule - wiemy że niektórzy woleli by nas zobaczyć w gumowcach i podartej koszuli (tak często wyglądamy przy pracy), ale to nie ta okazja.