"Rolnik szuka żony". Łukasz Sędrowski ujawnia kulisy programu. Zdradził, która scena została wyreżyserowana!

Łukasz Sędrowski to uczestnik 5. edycji "Rolnik szuka żony", który znalazł miłość w programie. Z Agatą Rusak po zakończeniu show TVP tworzył przez kilka miesięcy udany związek, ale ich uczucie nie przetrwało próby czasu.

Sędrowski w reportażu Onetu opowiedział o kulisach "Rolnik szuka żony". Jak wspomina swój udział w programie?

Pamiętam, jak przyjechała Marta Manowska, cała ekipa, to wtedy do większości ludzi nie docierało, że chłopak z Lipowca może rzeczywiście wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Wiadomo, byłem sam, mam dwójkę dzieci wspaniałych i też szukałem szczęścia. Znalazłem miłość w programie, byłem otwarty i gotowy na to. Myślę, że wokół programu jest taka pozytywna aura. Jeśli ktoś chce tam znaleźć uczucie, miłość, to na pewno znajdzie - zdradził Sędrowski.