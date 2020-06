"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz naraziła się fankom! Rolniczka wbiła szpilę kobietom bez makijażu!

Piękna rolniczka z 4. edycji "Rolnik szuka żony" zdecydowała się ostatnio na szczere wyznanie. Borysewicz przyznała na Instagramie, że nie lubi kobiet w ciąży bez makijażu.

Balansowanie na krawędzi od Kopciuszka w gumowym obuwiu płaskim do rolniczki w szpilkach ma swoje odbicie w braku może nie tyle czasu, a może tylko w wyborze działań, które mam wpojone, by zrobić. Wiecie co, zmieniło się ostatnio to, że wolę być ludzka. Lubię też od czasu do czasu wsunąć te szpilki i naprawdę nie lubię kobiet w ciąży bez grama makijażu (choć odrobina zamienia bladość w podkreślenie kobiecego w tym czasie uroku). Nad systematyką pewnie nie popracuję, na bank dalej będę ogarniać wsio w jeden wieczór. Mąż jest bardziej w tym skrupulatny! - napisała Borysewicz na Instagramie.