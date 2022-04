"Rolnik szuka żony". Paweł Bodzianny zmaga się z nieuleczalną przypadłością! "Przyzwyczaiłem się do tego"

Paweł Bodzianny to jeden z najbardziej lubianych przez fanów programu "Rolnik szuka żony". To w dużej mierze zasługa szczerego uczucia, jakie wybuchło między nim a Martą Paszkin, a które widzowie mogli śledzić od samego początku w 7. sezonie programu. Para niedawno wzięła ślub i dziś oczekuje narodzin pierwszego wspólnego dziecka, o które starali się blisko pół roku.

Para podtrzymuje zainteresowanie swoją osobą i dba o fanów, dzieląc się w mediach społecznościowych swoją codziennością. To właśnie tam Marta i Paweł informują o planach na życie i dzielą się swoimi przemyśleniami. Najnowszy wpis Pawła Bodziannego wywołał niemałe zamieszanie. Rolnik przyznał, że zmaga się z poważną, utrudniającą życie dolegliwością.

Większość osób o tym nie wie, ale od kilku lat walczę z „szumami usznymi” Jest to uciążliwe schorzenie, które w najgorszych momentach sprawiało, że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Często byłem rozdrażniony, miałem problemy z koncentracją i gorszy nastrój. Pamiętam jak czasami przez wiele godzin nie mogłem zasnąć, a konsultacje u specjalistów nic nie pomagały. Niektórzy lekarze mówili że mam uszkodzony słuch, inni że to od boreliozy. Z marnym efektem próbowałem różnych rzeczy, aż końcu przyzwyczaiłem się do tego dźwięku w mojej głowie i nauczyłem się z nim żyć - napisał.