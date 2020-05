"Sala samobójców. Hejter". Jan Komasa przerobi swój film na serial? Jakie plany ma polski reżyser?

Niedawno Jan Komasa w rozmowie na TVN Discovery Talents na portalu Facebook miał szansę opowiedzieć o filmie "Sala samobójców. Hejter" oraz o tym, jakie ma dalsze plany wobec tego filmu.

Okazało się, że Jan Komasa bardzo poważnie podchodzi do możliwości rozwinięcia historii przedstawionej w "Hejterze". Reżyser nie wyklucza możliwości zrealizowania serialu na podstawie filmu. W rozmowie z TVN Discovery Talent powiedział:

Myślę, że Hejter by się nadawał na serial. Uważam, że to tak wielopoziomowy scenariusz, że można byłoby pomyśleć nawet o limitowanej liczbie odcinków. Zawsze pracując nad filmem i sprowadzając go do dwóch godzin, mam poczucie odarcia z ilości materiałów i wątków. Choćby ten dotyczący Gabi, to jest postać, która sama mogłaby być bohaterką.