"Sanatorium miłości 2". Iwona wygląda jak Małgorzata Ostrowska! Internauci zachwycają się urodą kuracjuszki!

Iwona z "Snatorium miłości" to piękna kobieta. Internauci już zachwycają się urodą kuracjuszki. Niektórzy porównują nawet Iwonę do wokalistki Małgorzata Ostrowska. Podobne? Porównajcie zdjęcia!

Iwona z Radomska jest najmłodszą uczestniczką 2. edycji "Sanatorium miłości". Kuracjuszka ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii, choć jej życie nie było zawsze usłane różami. Iwona długo zmagała się z chorobą nowotworową. 8 lat temu wykryto u niej guza trzustki. Przeszła operację wycięcia kawałka trzustki i żołądka oraz całej śledziony.

Obecnie Iwona z "Sanatorium miłości" cieszy się dobrym zdrowiem. W programie "Sanatorium miłości" szuka radosnego mężczyzny, z którym mogłaby porozmawiać o wszystkim.

Iwona podobna do Małgorzaty Ostrowskiej?

Iwona szybko zaskarbiła sobie sympatię kolegów i koleżanek z programu. Na przebojową, byłą już nauczycielkę wychowania fizycznego uwagę zwrócili również internauci. W komentarzach na forach pojawiają się głosy, że kuracjuszka jest bardzo podobna do Małgorzaty Ostrowskiej. Niektórzy fani programu uważają, że uczestniczka "Sanatorium miłości" i słynna wokalistka są jak dwie krople wody! Padają też porównania do podobna do aktorki Doroty Stalińskiej.

Iwonka to mi trochę Małgosie Ostrowska przypomina. Najlepsza!

Iwonka jest medialna, piękna zgrabna i powabna, również miła i mądra

Chciałabym być jak Pani Iwona za te 30 lat

Wygląda pani bosko

Faktycznie jest trochę podobna do pani Stalińskiej

Czy Wy również dostrzegacie podobieństwo Iwony z "Sanatorium miłości" do Małgorzaty Ostrowskiej? Zdjęcia obu pań znajdziecie w galerii.

Iwona z "Sanatorium miłości 2" - kim jest? Poznaj więcej szczegółów

Mieszkanka Radomska, fizjoterapeutka i nauczycielka wychowania fizycznego. Choć od niespełna roku jest na emeryturze, emerytką się nie czuje. Odkąd nie pracuje, zajmuje się ogrodem przy swoim nowo wybudowanym domu. Ma zmysł artystyczny, z którego korzysta. Projektuje również wnętrza i sama urządziła swój dom. Lubi też własnoręcznie zmieniać wygląd mebli. W wolnym czasie uczęszcza na zajęcia UTW (Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Jest pasjonatką muzyki romantycznej, lubi tańczyć, a także napić się dobrego alkoholu.

Przez pewien czas mieszkała w Anglii, a potem w Holandii. Od roku znowu jest w Polsce. Na co dzień jest ciepła, pogodna, uśmiechnięta oraz pracowita. Nie boi się żadnego zajęcia. Pracowała w szkole, miała swój biznes, zarabiała też ciężko pracując fizycznie. Ma problem ze swoim brakiem cierpliwości. Miłość, to dla niej niesamowite uczucie. Liczy się wszystko – spojrzenie, dotyk, bliskość oraz seks. Zakochana była tylko raz, w drugim mężu. Dzisiaj jest wdową. Dla Iwony wymarzony partner nie musi być ideałem piękna. Ważne, aby był radosny, miał piękne wnętrze, by mogła z nim porozmawiać o wszystkim, żeby był dla niej wsparciem. Nie toleruje chamstwa oraz gburowatości.

Współcześni seniorzy to dla Iwony ludzie przebojowi, otwarci na nowe wyzwania i ciekawi świata. Starość to bardzo brzydkie słowo. Czeka każdego, ale najbardziej przygnębiająca jest niedołężność. Ostatni dzień życia chciałaby spędzić z rodziną i przyjaciółmi. Najważniejsza jest dla niej radość oraz pogoda ducha. Pragnie wszystkich ludzi zarażać optymizmem.