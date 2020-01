"Sanatorium miłości 2" odcinek 1. Pierwsze spotkania, speed dating i przydzielenie pokoi. Powstały pierwsze pary?

W 1. odcinku 2. sezonu "Sanatorium miłości" uczestnicy poznali się i mieli już okazję pójść na pierwsze randki. Kto na kim zrobił największe wrażenie? Co jeszcze wydarzyło się w 1. odcinku?

"Sanatorium miłości" odcinek 1. - co się wydarzyło?

Za nami 1. odcinek 2. sezonu "Sanatorium miłości", w którym poznaliśmy bohaterów nowej odsłony programu prowadzonego przez Martę Manowską. Jako pierwsze spotkały się Iwona i Stenia, które od razu przyznały, że są gotowe na nowe wyzwania miłosne. Wojtek opowiedział o swoim rozwodzie, a Adam przyznał, że jak spodoba mu się jakaś pani, to będzie o nią walczył. Barbara przyznała, że nie przyjechała do sanatorium rywalizować, bo to oznacza, że wtedy robi się coś na siłę. Władysław zdradził, że osoby starsze źle znoszą samotność, a Halina powiedziała wprost, że chce wrócić do domu z drugą osobą. Wiesława zaznaczyła, że ważne jest pierwsze wrażenie i na pewno będzie zwracała na to uwagę podczas spotkania.

Zwiastun i bohaterowie nowego sezonu! Z kim Marta Manowska tym razem spotka się w Ustroniu?Zobacz więcej

Po pierwszym spotkaniu uczestników Marta Manowska ogłosiła, że turnus zaczynają od speed datingu. Okazało się, że pensjonariusze doskonale się bawili na tego typu randkach i dały one im okazję do bliższego poznania.

Następnie nadszedł czas na przydzielenie pokoi. Panie zamieszkały w następujących konfiguracjach: Stenia i Wiesia, Basia i Bożena, Iwona i Halina. Panie były w większości zadowolone, choć Basia i Bożena wyglądały na skonsternowane. Panowie natomiast zamieszkali w dwójkach: Wojtek i Władysław P., Władysław B. i Adam oraz Waldemar i Gerard.

Uczestnicy nowej edycji zdradzają, dlaczego zgłosili się do programu TVP1!Zobacz więcej

Po zakwaterowaniu współlokatorzy zaczęli rozmawiać o pozostałych mieszkańcach. Gerard zdradził, że wpadła mu w oko Iwona, a Iwona zaś przyznała, że Gerard i Wojtek zrobili na niej pozytywne pierwsze wrażenie. Wojtek zdradził Władysławowi, że nie spodziewał się, że przyjadą takie fajne panie do sanatorium. Na Adamie największe wrażenie zrobiła Basia - mężczyzna nie przestawał uśmiechać się, kiedy mówił o kuracjuszce.