"Sanatorium miłości 2". Stenia potwierdziła rozstanie z Władysławem! Co się stało? Żałuje, że dała się uwieść?

Stenia z "Sanatorium miłości 2" potwierdziła, że jej związek z Władysławem rozpadł się. Relacja seniorów napotkała na trudności tuż po zakończeniu nagrań do programu TVP. Co się stało? Czy Stenia żałuje, że wdała się w romans w programie?

Stenia i Władysław z "Sanatorium miłości 2" rozstali się!

Stenia Kowalska i Władysław Pieszko byli jedyną parą, która jeszcze w czasie trwania "Sanatorium miłości" zadeklarowała, że zamierza kontynuować swoją relację po programie. Wiele osób nie dawało im szans na wspólną przyszłość, Stenia zaznaczała jednak, że traktuje związek z Władkiem bardzo poważnie. Teraz okazuje się, że związku już nie ma.

W wywiadzie dla "Super Expressu" Stania potwierdziła, że rozstała się z Władysławem tuż po zakończeniu nagrań do programu TVP. Zdążyła jeszcze pojechać do jego domu w Jastrzębiu Zdroju i poznać synów Władka. Co zatem poróżniło seniorów? Stenia wskazała jednoznacznie:

Różnimy się niemal we wszystkim. Ja nie lubię zbyt rozrywkowego trybu życia i nigdy nie przesadzam z alkoholem. Szanuję też moich przyjaciół i bardzo dbam o kulturę osobistą. Nie intryguję, nie plotkuję i nie osaczam innych. A przede wszystkim nie opowiadam o intymnych sprawach na forum publicznym. Trzeba znać granice szczerości.

Seniorka przyznała także, że poczuła się ośmieszona i poniżona, gdy w telewizji zobaczyła Władka i Bożenę w jacuzzi. "Gdybym dowiedziała się o tym wcześniej, do domu wróciłabym sama, a nie z Władkiem" - podkreśliła. Dodała także, że nie zamierza rezygnować ze szczęścia i będzie dalej żyć pełnią życia. "Dziś dziwię się, że zwróciłam na uwagę na tego Władka, przecież było tam wielu innych, ciekawych mężczyzn. Myślę, że niestety miała w tym swój udział Wiesia, moja lokatorka z pokoju. To ona wciąż powtarzała: amorozo, amorozo i nakręcała nas oboje. Naprawdę mogłaby się czasem ugryźć w język, albo sama zająć się Władkiem" - oceniła Stenia.

Stenia z "Sanatorium miłości 2" - kim jest?

Kobieta rakieta, prawdziwy dynamit. Chodzi na fitness, uwielbia taniec nowoczesny i towarzyski, uczęszcza do kółka teatralnego. Z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Przez 12 lat pracowała jako florystyka i miała własną kwiaciarnię. Prowadziła też salon sukni ślubnych. Gdy przeszła na emeryturę pomagała córce w prowadzeniu restauracji. Organizowała eventy, koncerty, potańcówki. Nie lubi się spóźniać, dlatego zawsze jest przed czasem. Można powiedzieć o niej, że jest prawdomówna, pozytywnie nastawiona do życia i pełna energii. Uważa, że dobrocią trzeba się z ludźmi dzielić, bo karma wraca. Według niej, miłość ma wiele imion. Może być ona skierowana do rodziny, partnera, dzieci, czy nawet ojczyzny. W życiu była zakochana tylko raz, w mężu.

Stenia to typ romantyczki. Uwielbia słuchać muzyki klasycznej, zapalić w domu świece i wypić lampkę dobrego wina. Nie toleruje u mężczyzn zdrady, grubiaństwa i patriarchalnej dyktatury. Nie uznaje zazdrości, dlatego nie da się zamknąć w złotej klatce. Zawsze musi czuć się wolna jak ptak. Szuka normalnego mężczyzny, z którym będzie mogła porozmawiać, przytulić się i obejrzeć transmisję sportową. Pasjonuje się żużlem i piłką nożną. Jej ulubioną drużyną jest FC Barcelona.