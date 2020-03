"Sanatorium miłości 2". Waldemar jest w konflikcie z Iwoną? "Sodówka jej uderzyła do głowy"

O względy Iwony w "Sanatorium miłości 2" zabiegało kilku panów. Jednym z nich był Waldemar, który - jak się teraz okazuje - nie utrzymuje kontaktu ze swoją niedoszłą partnerką z sanatorium. Dlaczego? Co się wydarzyło między nimi?

Waldemar i Iwona z "Sanatorium miłości" w konflikcie?

Iwona Mazurkiewicz była jedną z tych kuracjuszek 2. edycji "Sanatorium miłości", które na brak powodzenia nie mogły narzekać. O jej względy zabiegali Gerard, Wojtek i Waldemar. Jak teraz wyglądają ich relacje?

Wskazuje się, że to Gerard został wybrankiem Iwony. Zapowiadali nawet wspólne wakacje w Egipcie. Co z pozostałymi adoratorami? Wygląda na to, że kontakty ukróciły się. W jednym z wywiadów udzielonych przez Waldemara Elbanowskiego wynika, że zamiast romansu, jest konflikt.

- To nie kobieta dla mnie. Proszę mnie z nią nie łączyć. Ona przesadza teraz z autoreklamą. Wysyłała mi przedruki artykułów i mówiła, jaka ona jest wspaniała, popularna i co to ona nie jest. Powiedziałem jej, że wyskakuje z lodówki. Ona się na to obruszyła i usunęła mnie ze znajomych na Facebooku, bo stwierdziła, że mam w sobie dużo jadu - stwierdził Waldek w rozmowie z "Faktem". - Sodówka jej uderzyła do głowy. W programie była bardzo milutka, skromniutka, a tu wyszło szydło z worka, że to niezła aktoreczka. Przyjechała się tylko lansować. Zresztą jak dużo osób - dodał senior.

