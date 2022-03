"Sanatorium miłości 2". Wiesława Judek będzie mieć kłopoty? Seniorka naraziła się TVP?

"Sanatorium miłości" to program, którego przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Każda kolejna edycja randkowego show dla seniorów bije rekordy popularności, ale nie zawsze wszystko idzie tak, jakby produkcja sobie tego życzyła. Teraz mówi się o skandalu, który miała wywołać Wiesława Judek z 2. edycji "Sanatorium miłości"!

Wiesława Judek z "Sanatorium miłości 2" będzie mieć kłopoty?

Wiesława Judek była bohaterką "Sanatorium miłości 2". Pochodząca z Białegostoku seniorka nie znalazła w randkowym show TVP miłości, ale absolutnie nie żałuje udziału w programie. Dzisiaj sama przyznaje, iż fakt, że ciągle jest rozpoznawana przez fanów, jest dla niej zadziwiające, ale miłe. Wiesława wyrosła na gwiazdę w swoim mieście, a do tego zapraszają ją do szkół na spotkania z młodzieżą.

Bez wątpienia Wiesława Judek to jedna z najbardziej barwnych postaci w całej historii programu. Zawsze szła swoją drogą, o czym przekonała się także Telewizja Polska. Chociaż Wiesława ochoczo wzięła udział w "Sanatorium miłości", to już nie była tak chętna do wypełniania zobowiązań wynikających z udziału w show.

Seniorzy, zanim wezmą udział w "Sanatorium miłości", podpisują kontrakt z producentami programu. Jak się teraz okazuje, w kontrakcie jest zapis o promocji programu w innych audycjach Telewizji Polskiej, jak chociażby "Pytanie na śniadanie". Uczestnicy "Sanatorium miłości" pojawiali się tam wielokrotnie.

Niestety, Wiesława Judek nie była chętna do występów w śniadaniówce TVP. Jak możemy przeczytać w tygodniku "Rewia", o czym informuje portal Pomponik:

Gdy po raz czwarty odmówiła udziału w programie pokazano jej umowę, którą zawarła z TVP. W odpowiedzi podarła kontrakt.

Jak dodaje Pomponik, Wiesława Judek miała wyznać redakcji "Rewii", że:

Jeszcze na stare lata trafię do kryminału. (...) Trudno mnie przestraszyć, bo boję się tylko Pana Boga.

Co sądzicie o zachowaniu seniorki?

