"Sanatorium miłości 2". Wyznanie Wojtka doprowadziło Martę Manowską do łez! Jaką tajemnnicę skrywał kuracjusz?

Wydawało się, że uczestnicy "Sanatorium miłości" zdradzili widzom już wszystkie swoje sekrety. Okazuje się jednak, że Wojtek skrywał przed widzami jeszcze jeden fakt ze swojego życia. Kuracjusz zdradził jeszcze jeden powód, dla którego zgłosił się do programu.

Kiedy Marta Manowska poprosiła Wojtka o chwilę rozmowy, mężczyzna wyznał, że pojawił się w "Sanatorium miłości" po to, by odnaleźć swoją córkę. Kuracjusz przyznał, że jego kontakt z córką z pierwszego małżeństwa zatarł się, a zbiegiem czasu zupełnie urwał. Wojtek zdaje sobie sprawę, że wina leży po jego stronie.

Kasiu, odszukaj mnie. Odezwij się. Nie mamy kontaktu. Jak się rozwodziliśmy z żoną, to córka miała 15 lat. Nie chciała zgodzić się na ten rozwód. Robiła wszystko, by do tego nie doszło. Chciała nawet ze mną zostać, ale nie pozwoliłem. Mówiłem że musi być z mamą, że muszą trzymać się razem... Założyłem nową rodzinę, miałem małe dzieci. Ona była w pewnym momencie zazdrosna. Ale co mogłem, to jej dałem. Kasia skończyła studia, dostała pracę... To zaczęło się jakoś wykruszać. Miałem żal do niej. Nie chciałem, żeby przychodziła tylko na urodziny i imieniny...