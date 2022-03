"Sanatorium miłości 4". 64-letnia Natalia pokazała na parkiecie za dużo? Jej sukienka więcej odkrywa niż zakrywa! Seniorka pod ostrzałem krytyki!

"Sanatorium miłości 4" już możemy oglądać na antenie TVP 1, ale chyba nikt się nie spodziewał, że program zaraz po starcie swojej nowej edycji zacznie generować aż takie kontrowersje!

Już głośno było o wieku i pochodzeniu uczestniczek nowej edycji "Sanatorium miłości", ale teraz na językach wszystkich jest 64-letnia Natalia. Wszystko za sprawą nowych zdjęć, które znalazły się na oficjalnym fanpage'u programu. Na fotkach widzimy seniorów i seniorki szalejących na parkiecie, ale Natalia mocno rzuca się w oczy, bo ma na sobie niesamowicie kusą kreację! Jej sukienka praktycznie więcej odkrywa niż zakrywa!

Po opublikowaniu tych zdjęć w sieci wrze. Większość widzów jest wręcz zniesmaczona i uważa, że Natalia nie ma wstydu obnażając się w takim wieku! W komentarzach czytamy m.in. (pisownia oryginalna):

Mówi się, że każdy ma tyle lat na ile się czuje, ale... No właśnie "ale". Będąc w "pewnym wieku" szyk i klasa jest bardzo cenna. Bo to już nawet nie kwestia gustu, raczej szacunku do siebie. A seksapilu nie nadaje wtedy zbyteczna golizna... Jak łatwo pomylić szałowość z groteską 🤷🏼‍♀️. Granica odwagi i przebojowości jak widać jest bardzo cienka. I to nie tylko w kwestii dojrzałych kobiet. Groteskowo wyglądają zarówno młode dziewczynki, pozorujące się na dorosłe kobiety jak i właśnie dojrzałe panie próbujące strojem cofnąć czas...