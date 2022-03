"Sanatorium miłości 4". Mariola z New Jersey przeżyła słynny lot, który o mało nie skończył się tragedią. "Dostałam prezent od Pana Boga"

Mariola z New Jersey jest uczestniczką najnowszej, 4. edycji programu "Sanatorium miłości". W rozmowie z jednym z ogólnopolskich dzienników, seniorka wyznała, że w 2011 roku znajdowała się na pokładzie samolotu, o którego dramatycznej próbie lądowania mówiła cała Polska. Jak uczestniczka wspomina tamto zdarzenie?

"Sanatorium miłości" - Mariola z New Jersey

Mariola z New Jersey jest uczestniczką najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości", w którym seniorzy szukają swoich szans na miłość. Choć seniorka urodziła się w Poznaniu, to od 1982 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych, w miasteczku Perth Amboy w stanie New Jersey.

Uczestniczka show dała się poznać widzom jako miłośniczka sportów ekstremalnych. Jest fanką skoków ze spadochronem. Chwali się, że zaliczyła ich już ponad 1600! Seniorka twierdzi, że Bóg nad nią czuwa i dzięki temu potrafi ona wyjść cało i zdrowo nawet z największych opresji.

Oburzeni widzowie krytykują Mariolę i Annę! "To było przegięcie"Zobacz więcej

"Sanatorium miłości" - seniorka przeżyła dramatyczne lądowanie na Okęciu z 2011 roku

Na łamach "SuperExpressu" Mariola wyjawiła, że w 2011 znajdowała się na pokładzie pamiętnego lotu, który musiał awaryjnie lądować bez podwozia na Okęciu. Tylko dzięki genialnemu osadzeniu maszyny na ziemie przez pilotującego wówczas samolot kapitana Tadeusza Wronę, wszyscy pasażerowie wyszli z tego bez szwanku. Wspominając tamte dramatyczne chwile, uczestniczka "Sanatorium miłości" wyjawiła, jak ważną rolę w jej życiu pełni Bóg.

1 listopada 2011 roku dostałam prezent od Pana Boga. Leciałam samolotem, który miał awaryjne lądowanie bez podwozia, na warszawskim Okęciu, z pilotem Tadeuszem Wroną. Miałam przy sobie 5000 dolarów zebrane w czasie polonijnej zabawy na rzecz chorego chłopca w Polsce. Kiedy już wiadomo było, że będziemy musieli mieć awaryjne lądowanie, pogadałam sobie z Panem Bogiem, że to jest niemożliwe, żeby tak się stało, przecież ten chłopiec na mnie czeka. Bóg mnie wysłuchał - opowiedziała uczestniczka "Sanatorium miłości".

To oni zdobyli tytuł króla i królowej turnusu. Co dziś u nich słychać?Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl