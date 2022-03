"Sanatorium miłości 4". Natalia jest dziś na ustach wszystkich! Seniorka ze łzami w oczach opowiada o rodzinnym konflikcie

Jedną z bohaterek 4. edycji "Sanatorium miłości" jest 64-letnia Natalia z Głogowa. Kilka dni temu energiczna seniorka znalazła się na ustach wszystkich, a to za sprawą odważnej kreacji, którą założyła w 2. odcinku programu. W sieci rozgorzała gorąca dyskusja o modowym wyborze kuracjuszki, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, kim jest Natalia z "Sanatorium miłości 4".

Natalia z Głogowa to jedna z uczestniczek 4. edycji "Sanatorium miłości". 64-latka od razu dała się poznać jako kobieta przebojowa, którą wyróżnia pewność siebie i seksapil! Natasza, bo tak mówią do niej najbliżsi, przyszła na świat w Sachalinie w Rosji. Seniorka uważa, że to właśnie podwójnej narodowości zawdzięcza swoją siłę. Widzowie jeszcze nie wiedzą, ale Natalia założyła pierwszy w swoim regionie autoszrot. Energiczna kuracjuszka przez 13 lat pracowała w branży ubezpieczeniowej, jako przedstawicielka. Prowadziła także firmę z mechaniką samochodową, butik oraz bar. Ma smykałkę do gry na giełdzie.

Natalia z "Sanatorium miłości 4" wiele wycierpiała

Choć życie jej nie oszczędzało, o czym przekonamy się więcej w kolejnych odcinkach "Sanatorium miłości", Natalia nigdy niczego nie żałuje. Kobieta w 2. odcinku zdobyła się na poruszające wyznanie na wizji. Opowiedziała Marcie Manowskiej o rodzinny konflikcie z finansami w tle.

One potrafiły mnie zdeptać. Fakt może poszło o pieniądze, ale to nie były jej pieniądze... Mam od niej okropne listy. Napisała tak: "Jak będę umierać, to cię przeklinam"

Z profilu 64-letniej seniorki w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że "wolność to coś, co kocha najbardziej" i Natalia da temu wyraz już w najbliższym odcinku randkowego show dla seniorów, gdy zobaczymy, jak radośnie pląsa na parkiecie w krótkiej sukience.

Luksusy? Spójrzcie tylko na te zdjęcia! Tak mieszkają seniorzyZobacz więcej

Natalia z "Sanatorium miłości 4" rozgrzała internautów do czerwoności

Kiedy do sieci trafiły zdjęcia zapowiadające 2. odcinek "Sanatorium miłości 4", na forach internetowych od razu wywiązała się dyskusja na temat stroju seniorki. Nie wszystkim spodobała się kusa kreacja Natalii.

Co o tym sądzicie? Może przez niektórych przemawia zazdrość?

Zobaczcie w galerii zdjęcia Natalii z 4. edycji "Sanatorium miłości".

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl