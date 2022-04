"Sanatorium miłości 4". Piotr i Marek rywalizują o Annę! Ogromna metamorfoza Marioli z Berlina! Co jeszcze odkrywa zwiastun 4. odcinka?

"Sanatorium miłości" to wielki telewizyjny hit. Na antenie TVP możemy właśnie oglądać 4. edycję popularnego randkowego show dla seniorów. Do sieci trafił zwiastun 4. odcinka programu i już wiemy, że będzie się działo! Na linii Piotr i Marek pojawi się konflikt, ale tak to jest, gdy w oko panom wpadnie ta sama pani...

Piotr i Marek rywalizują o Annę w "Sanatorium miłości 4"! Ogromna metamorfoza Marioli z Berlina! Co jeszcze odkrywa zwiastun 4. odcinka? "Sanatorium miłości 4" w pełni! Do sieci właśnie trafił zwiastun 4. odcinka "Sanatorium miłości 4" i już wiemy, że będzie się działo! Ciekawym wątkiem będzie... konflikt Piotra i Marka, którym spodobała się ta sama kobieta! Chodzi o Annę, która będzie musiała wybrać który z panów jest dla niej atrakcyjniejszy. Piotr nie ukrywa, że po koszu od Natalii, chciałby teraz zdobyć serce pięknej Anny. Widzowie z pewnością zwrócą również uwagę na Mariolę z Berlina, która po początkowej krytyce, wyrasta na jedną z ulubienic widzów! Nie ma co ukrywać, że Mariola z Berlina zapewnia ogrom rozrywki i po prostu jest ciepłą osobą! W najnowszym odcinku "Sanatorium miłości 4" widzowie będą mogli zobaczyć ją w nowym wcieleniu! Zresztą już reakcje na zwiastun mówią same za siebie. Królowa turnusu już wybrana? Widzowie nie mają wątpliwości. "Było to do przewidzenia"Zobacz więcej Metamorfoza Berlinki👌. Aż musiałam zwiastun obejrzeć drugi raz by upewnić się, że to ona 🙂😉 Ale kibicuję wszystkim uczestnikom i z zainteresowaniem czekam na kolejny niedzielny wieczór. Tylko reżyserze czy scenarzysto, niech się już tam tak nie całują w usta każdy z każdym. Uczestnicy, nie reżyser ze scenarzystą 😄 Mariola wygląda super w wyprostowanych włosach. Te loczki dodają jej lat, a te proste ujęty jej wieku. Zupełnie inna twarz się zrobiła. Świetna metamorfoza Berlinka w prostych włosach to prawdziwa rakieta ❤️ Mariola super w prostych 👍👍 włosach i dużo młodziej loczki postarzają 👍👍 Berlinka najładniejsz i najsympatyczniejsza..jest 👌 W 4. odcinku "Sanatorium miłości 4" będziemy świadkami wyjątkowego pokazu mody. Co jeszcze się wydarzy? Zobaczcie zwiastun!