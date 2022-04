"Sanatorium miłości 4". Piotr już nie jest zainteresowany Natalią. Teraz flirtuje z Anną! Mariola całuje się z Markiem! Dużo zdjęć seniorów z nadchodzących odcinków!

"Sanatorium miłości" to jeden z najpopularniejszych programów na antenie Telewizji Polskiej, gdzie właśnie możemy oglądać 4. edycję randkowego show dla seniorów. W ostatnich odcinkach szeroko komentowana była relacja Piotra i Natalii, ale po tym, jak kobieta zdystansowała się od podrywacza, widać, że mężczyzna znalazł sobie nowy obiekt westchnień! Prezentujemy Wam dużo niepublikowanych zdjęć seniorów z nadchodzących odcinków "Sanatorium miłości 4"!

Piotr już nie jest zainteresowany Natalią w "Sanatorium miłości 4"?

"Sanatorium miłości 4" od swojego pierwszego odcinka budzi wśród widzów duże emocje. Przyłożył się do tego Piotr Sieroczniewicz, któremu momentalnie w oko wpadła atrakcyjna Natalia. Było to zauroczenie od pierwszego wejrzenia! Gdy tylko Piotr zobaczył Natalię, to od razu głośno stwierdził, że chciałby... dzielić z nią pokój w sanatorium!

Nie wszystkim się to spodobało, szczególnie Natalii, która lekko się speszyła, chociaż postanowiła dać Piotrowi szansę. Jako, że wszyscy już wiedzieli, że Natalia wpadła Piotrowi w oko, to wysłali ich na randkę, po której mężczyzna wiele sobie obiecywał. Niestety, nie zaiskrzyło. Natalia już wcześniej sygnalizowała innym kuracjuszkom, że Piotr nie do końca jest w jej typie, ale randka tylko potwierdziła ich różnicę charakterów oraz podejście do życia. Natalia postanowiła się wycofać, a później, podczas tańców, właściwie dała kosza Piotrowi!

Nieoczekiwany zwrot akcji! Widzowie usprawiedliwiają zachowanie Piotra. To wszystko wina Natalii?Zobacz więcej

Dla mężczyzny było to bolesne, ale patrząc na zdjęcia z nadchodzących odcinków "Sanatorium miłości 4" widać, że znalazł pocieszenie! Jego nowym obiektem westchnień jest Anna Zięba. Na zdjęciach widać, ile między nimi jest czułości!

SANATORIUM MIŁOŚCI 4 - POCAŁUNEK MARIOLI I MARKA!

To jednak nie wszystko! Przeglądając zdjęcia z nadchodzących odcinków widać, że narodziło się uczucie między Mariolą Różalską a Markiem Szirem! Seniorzy nie tylko nie szczędzą sobie czułości, ale przede wszystkim zdecydowali się na romantyczny pocałunek przed kamerami! Czyżby narodziła się miłość?

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z NADCHODZĄCYCH ODCINKÓW "SANATORIUM MIŁOŚCI 4"!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl