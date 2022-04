"Sanatorium miłości 4". Wiesława Judek zażenowana nowym sezonem. Seniorki nie mają klasy i szacunku do siebie?

Na antenie Telewizji Polskiej możemy oglądać właśnie 4. sezon programu "Sanatorium miłości", który z każdym kolejnym odcinkiem wywołuje lawinę komentarzy. Nie wszystkim jednak podoba się to, co na ekranie robią seniorzy. Wśród krytyków programu jest... uczestniczka 2. edycji "Sanatorium miłości", Wiesława Judek, która nie gryzie się w język i w mocnych słowach wyraża to, co sądzi o produkcji!

"Sanatorium miłości" to program, który podbił polską telewizję i sprawił, że seniorzy... stali się celebrytami! Chyba nikt się nie spodziewał, że prosty randkowy program dla seniorów okaże się aż takim sukcesem!

Na antenie TVP możemy właśnie oglądać już 4. edycję "Sanatorium miłości". Ta edycja trochę różni się poprzednich sezonów; widzowie już zauważyli, że akcja w "Sanatorium miłości 4" jest bardziej dynamiczna, a uczestnicy są zdecydowanie bardziej śmiali niż ich poprzednicy i są w stanie pozwolić sobie na więcej.

Nie wszystkim się to jednak podoba. W sieci można znaleźć krytykę programu ze strony części widzów, którzy to, co widzą na ekranie, uważają za niesmaczne. Niespodziewanie do grona krytyków show dołączyła... uczestniczka "Sanatorium miłości 2", Wiesława Judek, która wręcz jest zażenowana nowymi odcinkami programu!

Wiesława Judek zdecydowała się na rozmowę z serwisem Plejada, gdzie opowiedziała o swoich wrażeniach po obejrzeniu pierwszych odcinków "Sanatorium miłości 4". Seniorka nie gryzie się w język i ostro ocenia to, co zobaczyła!

Nie podoba mi się ten czwarty sezon. W pierwszej i drugiej edycji wszystko szło z serca, było bardzo naturalne, a teraz to już jest takie sztuczne. Każdy ma swoje lata i te lata powinniśmy przeżyć z godnością. Jak zobaczyłam, że kobiety w wieku ponad 60 lat przewracają się na parkiecie, wystawiają te cellulity... Ja mam 70 lat i akceptuję siebie taką, jaka jestem. Musiałam schudnąć ze względu na zdrowie, to zeszczuplałam, ale oprócz wyglądu, każda kobieta musi mieć klasę. Wyobraża sobie pani, żebym ja wywaliła się na parkiecie i zadarła nogi do góry? Jak ja potem pokazałabym się na swoim osiedlu? Trzeba mieć szacunek do samego siebie, bo jak nie będziemy mieli szacunku sami do siebie, to czy ludzie będą nas szanować? - powiedziała w rozmowie z Plejadą uczestniczka "Sanatorium miłości 2".

Wiesława Judek zapewniła też, że nie będzie oglądać kolejnych odcinków show.

Nie będę tego oglądała, bo nie podoba mi się całkowicie. Wszystko jest na jedno kopyto, tylko ludzie się zmieniają. (...) Wydaje mi się, że ludzie teraz idą do telewizji pokazywać swoją głupotę. Ja już w drugiej edycji byłam zszokowana, że kobiety tak walczyły o tych panów, ale one to robiły z klasą i z kulturą, ja się śmiałam, żartowałam, ale nikt nie robił z siebie pajaca tak, jak teraz. Kobieta nie powinna drugiej kobiety krytykować, ale jeżeli młoda kobieta się obnaża, to można popatrzeć na piękne ciało, sama powiem, że cudnie wygląda. Ale jeżeli 60-latka się obnaża, to ja już podziękuję. Oglądałam, bo lubię Martę Manowską, ona jest bardzo fajnym człowiekiem, ale już chyba nie będę na to patrzeć. Szkoda nawet prądu - wyznała w rozmowie z Plejadą Wiesława Judek.

Zgadzacie się z Wiesławą Judek?

