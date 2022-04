"Sanatorium miłości". Mariola z New Jersey szczerze o mężczyznach. Czego seniorka nie znosi u płci przeciwnej?

Mariola z News Jersey z "Sanatorium miłości" to jedna z uczestniczek 4. edycji programu "Sanatorium miłości". Kuracjuszka, w której wiek widzowie wciąż nie mogą uwierzyć, udzieliła wywiadu. Poruszyła w nim kwestie damsko-męskie i wyznała, jakich cech u mężczyzn nie może znieść. Seniorka powiedziała również, co myśli o seksie po szcześćdziesiątce!

Mariola z New Jersey z "Sanatorium miłości" szczerze o mężczyznach i seksie

Na antenie Telewizji Polskiej emitowany jest właśnie 4. sezon cieszącego się ogromną popularnością randkowego programu "Sanatorium miłości". Wiek uczestników programu powoduje, że "Sanatorium miłości" jest jednym z nielicznych tego typu formatów, które niosą w sobie autentyczną wartość. Bohaterowie dzielą się doświadczeniem zbieranym przez kilka ładnych dekad życia. Oznacza to, że co do zasady każdy z uczestników ma coś interesującego do przekazania. Czasami historie, którymi się dzielą uczestnicy poruszają do głębi i zmuszają do refleksji.

Przeżył niewyobrażalną tragedię. Marta Manowska z trudem powstrzymała łzyZobacz więcej

Poznaliśmy już wszystkich uczestników - między innymi doświadczonego aktora telewizyjnego, byłego piłkarza Legii Warszawa oraz dwie Mariole - Mariolę z Berlina, która tylko redakcji Telemagazyn.pl zgodziła się pokazać swoje zdjęcia z młodości i drugą - fankę spadochroniarstwa z New Jersey.

Mariola z New Jersey z "Sanatorium miłości" o mężczyznach

Pochodząca z Poznania, ale mieszkająca i żyjąca na stałe w New Jersey w USA Mariola z programu "Sanatorium miłości" udzieliła wywiadu, w którym szczerze opowiedziała, co myśli o seksie po 60-tce, mężczyznach i pewnych cechach charakteru czy fizycznych mężczyzn, których absolutnie nie toleruje. Przyznała również, że jest świadoma, że jako partnerka stanowi pewne wyzwanie, któremu nie każdy podoła.

Nie każdy potrafi za mną nadążyć, czasem brakuje im oddechu (śmiech). Lubię mężczyzn wesołych, z dystansem do siebie i z poczuciem humoru, niezależnych finansowo, bo na pewno nie będę chłopa utrzymywać. Nie cierpię skner - cytuje seniorkę "Super Express".

Mariola z Berlina pokazała pazur. "Najfajniejsza babka z tego grona"Zobacz więcej

Kuracjuszka zapewnia, że "wiek to tylko liczba", zaś życie seksualne po 60. roku życia wcale nie zanika. - Dla mnie seks jest ciągle ważny i zapewniam, że po 60-tce też można mieć w łóżku przyjemność. Akceptuję swoje ciało, wiem kim jestem, znam swoją wartość i wiem, czego chcę. W łóżku musi być partnerstwo i równouprawnienie - cytuje kuracjuszkę "Super Express". Przyznała również, czego u mężczyzn nie znosi. - Nie znoszę tylko jednego u facetów: dużego brzucha. Działa to na mnie jak płachta na byka. Nie toleruję tego i nigdy nie będę, na te duże piwne brzuszki u panów mam po prostu alergię. Ja nie mam brzucha, oni też mogą go nie mieć - czytamy.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl