"Sanatorium miłości". Roman z Gdańska przeżył wielką tragedię. Marta Manowska z trudem powstrzymała łzy

Program "Sanatorium miłości" w każdej edycji obfituje w wyjątkowe osobowości. Seniorzy występujący w randkowym hicie Telewizji Polskiej nierzadko wiele w życiu przeszli, a ich przemyślenia i wnioski to bezcenna wartość, jaką przekazują widzom śledzącym program. W 4. edycji programu "Sanatorium miłości" również nie zabrakło ciekawych osób. Poznaliśmy między innymi doświadczonego aktora telewizyjnego, fankę spadochroniarstwa z New Jersey oraz byłego piłkarza Legii Warszawa.

Wśród uczestników 4. edycji "Sanatorium miłości" jest również Roman z Gdańska. Roman z "Sanatorium miłości" jest jedną z ciekawszych postaci w programie, która ma cały bagaż ciekawych historii. Mężczyzna w swoim życiu imał się różnych zajęć, a przez siedem lat był nawet osobistym kelnerem sekretarza Edwarda Gierka.

Poruszające wyznanie Romana z "Sanatorium miłości"

Choć oglądając program "Sanatorium miłości" można by pomyśleć, ze kuracjusze są ludźmi bardzo radosnymi, niektórzy za szerokim uśmiechem skrywają tragiczne doświadczenia i trudne życiowe lekcje. Dotyczy to również występującego w programie "Sanatorium miłości" Romana z Gdańska, którego los okrutnie doświadczył.

W moim przypadku to była taka sytuacja - śmierci żony. Życie jest naprawdę krótkie, nieobliczalne. Moja małżonka zmarła, mając 33 lata. Piękna dziewczyna. I od tego czasu tak mówię: trzeba do życia podchodzić naprawdę, bo każdy dzień to jest ta niewiadoma, co człowieka czeka. Teraz patrzę całkowicie inaczej faktycznie. Człowiek jak to wszystko widzi, przeżywa obok, to nabiera takiego szacunku do życia i szanuje każdy dzień - mówił przed kamerami kuracjusz.