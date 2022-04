"Sekretne życie kotów 2" odcinek 7. Kotka, której nikt nie chciał adoptować. Czy da się ją oduczyć agresji?

"Sekretne życie kotów" to familijny program rozrywkowy z kotami w roli głównej i ich opiekunami w rolach drugoplanowych. Wiosną 2022r. na antenie TVP1 emitowana jest 2. seria tego programu. W 7. odcinku pojawi się m.in. kotka, której nikt nie chciał adoptować, ponieważ była bardzo agresywna.

SEKRETNE ŻYCIE KOTÓW II, emisja w niedziele, o godz.16:00 w TVP1

W drugim sezonie programu "Sekretne życie kotów" poznamy nowe zwierzęta i rodziny z którymi zamieszkują, a dzięki kamerom oraz nadajnikom GPS widzowie będą mieli szansę podejrzeć dokąd prowadzą kręte ścieżki kotów i poznać wiele ich sekretów. Wszystko to dzięki zespołowi ekspertów, którzy przez pół roku śledzili zachowania ponad 100 zwierzaków, analizując ich zwyczaje w lokalnym środowisku.

Efekt tych „obserwacji”, który zostanie w programie zaprezentowany ich opiekunom, czasem będzie zaskakujący, a czasem rozśmieszający do łez. „Sekretne życie kotów” to program również o ludziach. Historie drugoplanowych bohaterów, czyli kocich opiekunów także potrafią zaskakiwać. W jednym z odcinków drugiego sezonu poznamy Annę, która jest dyrektorką ds. sprzedaży IT w dużej warszawskiej korporacji. Pomimo prężnie rozwijającej się kariery, kobieta zdecydowała się przenieść z miasta na farmę, którą zbudowała własnymi rękami. Na farmie oprócz trzech kotów, mieszkają z nią trzy psy. Jak wygląda życie takiej gromadki i czy koty Anny lubią nocne wyprawy poza posiadłość?

Program prowadzą lekarze weterynarii – Łukasz Gliszczyński i Jagna Kudła, która jest również behawiorystką. Dzięki swojej ogromnej wiedzy praktycznej pomagają właścicielom zrozumieć ich pupili i polepszyć wzajemne relacje. W drugim sezonie widzowie m.in.: poznają sekrety kotów wiejskich i tych, które mieszkają w mieście w bloku, dowiedzą się, jakie zwyczaje mają koci podróżnicy, co lubią koty bengalskie, i dlaczego czasami same wybierają sobie rodzinę. Program produkowany jest na podstawie formatu „Cats Uncovered” stworzonego przez BBC, a za jego reżyserię odpowiada Alicja Chmielewska.

"Sekretne życie kotów 2" odcinek 7. Co się wydarzy?

W odcinku poznamy koty wychodzące, mieszkające w domku jednorodzinnym pod miastem. Opiekunka o złotym sercu przygarnęła kilka kotów, psa oraz dokarmia koty bezpańskie, które nocą przychodzą pod jej dom. Jak układa się życie w takiej gromadce? Czy wizyty innych kotów i innych zwierząt są bezpieczne dla kotów domowych?

Poznamy życie i opiekunów kotki, która została zabrana ze schroniska, a której nikt nie chciał adoptować, bo była bardzo agresywna. Czy kota da się oduczyć agresji? Poznamy sekrety kota, który mieszka w domku z ogrodem i spędza czas nad okolicznymi stawami. Dowiemy się także dlaczego kot nie chce korzystać z kuwety?

