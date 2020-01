Seriale 2020. Premiery nowych seriali Netflix, HBO GO, Disney+, Prime Video i inne. Co oglądać w tym roku? [KALENDARZ PREMIER 2020]

Czekacie na nowe seriale 2020 roku? Jesteście ciekawi, kiedy będą premiery produkcji, które powstały dla takich platform jak Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Video itp.? Zastanawiacie się, co oglądać w tym roku? Oto przegląd nowości serialowych 2020!

Nowe seriale 2020

Rok 2020 pod względem nowych seriali zapowiada się obiecująco. Już na samym początku - w styczniu 2020 - premierowo pojawiają się takie produkcje jak m.in. "Drakula", czyli najnowsze spojrzenie na Księcia Ciemności zaserwowane przez BBC i Netflixa, "Outsider" - serialowy thriller od HBO, w którym pogrążony w żałobie po stracie syna detektyw rozpoczyna śledztwo w sprawie brutalnego mordu dokonanego na 11-latku oraz "Star Trek: Picard" stacji CBS, w którym Jean-Luc Picard usiłuje poradzić sobie ze śmiercią przyjaciela i zniszczeniem planety Romulus.

Nowości na 2020 rok zapowiedzieli też Disney+ i Amazon Prime Video. Zobaczymy bowiem pierwszy z seriali Kinowego Uniwersum Marvela powstały na potrzeby platformy Disney+. Będzie to "The Falcon and the Winter Soldier", w którym poznamy losy Bucky'ego Barnesa i Sama Wilsona po wydarzeniach z "Avengers: Endgame". W Prime Video pojawi się natomiast "Hunters" - serial z Alem Pacino, który opowiada o grupie łowców nazistów, którzy odkryli, że setki wysokich stanowisk w Stanach Zjednoczonych zajmują neonaziści, planujący stworzyć w Ameryce Czwartą Rzeszę.

Seriale 2020 - spin-offy światowych hitów

W 2020 roku zaserwowane nam będą także spin-offy kilku światowych hitów. Zobaczymy "House of the Dragon", który opowie o rodzie Targaryenów - bohaterów, których poznaliśmy w kultowej już "Grze o tron", będącej ekranizacją sagi "Pieśń lodu i ognia" autorstwa amerykańskiego pisarza George’a R.R. Martina. Przeniesiemy się także do świata "żywych trupów" dzięki serialowi "The Wallking Dead: World Beyond", którego akcja rozgrywać się będzie 10 lat po wydarzeniach z "The Walking Dead". Będzie też spin-off młodzieżowego hitu - "Riverdale".

Nowe polskie seriale 2020

Czy zobaczymy jakieś nowe polskie seriale w 2020 roku? Oczywiście, że ta! Canal+ razem z Juliuszem Machulskim przygotował serial, w którym skorumpowani stróże prawa zmierzą się z milionowymi długami karcianymi, a międzynarodowy kartel narkotykowy z poczciwymi, rodzimymi zakapiorami z Mazur. W roli głównej zobaczymy Piotra Grabowskiego, a w pozostałych rolach m.in. Annę Seniuk, Katarzynę Herman, Jacka Komana i Karolinę Gorczycę.

Z kolei na Netflix pojawi się "W głębi lasu", w którym zobaczymy Grzegorza Damięckiego i Agnieszkę Grochowską. Akcja serialu obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie.

Jakie jeszcze serialowe nowości czekają na nas w 2020 roku? Gdzie będzie można je obejrzeć? Kiedy premiery nowych seriali w 2020 roku? Zobaczcie w naszej galerii!