Seriale, które mają dużo sezonów. TOP20 najpopularniejszych seriali, które pochłoną Ci setki godzin!

Seriale, które mają dużo sezonów poszukiwane! Binge-watching, czyli oglądanie wielu odcinków jeden po drugim jest już w Polsce bardzo popularne. Które seriale mają dużo sezonów? W galerii znajdziesz nasz subiektywny ranking TOP20 najpopularniejszych seriali, które pochłoną Ci setki godzin! Przekonaj się, ile czasu zajmie Ci ich obejrzenie!

Era binge-watchingu, czyli seryjnego oglądania seriali trwa w najlepsze, choć pojawiają się doniesienia, że powoli chyli się ku upadkowi. Najpopularniejszy serwis streamingowy Netflix testuje już rozwiązania, które mogą wkrótce zaowocować powrotem do cotygodniowych premier poszczególnych odcinków. Zmiana ta dotyczy jak na razie programów rozrywkowych m.in. „The Great British Baking Show”, ale przyszłość najpopularniejszych tytułów nie jest pewna, zwłaszcza że konkurent czerwonej platformy — Disney+ zamierza iść na przekór panującej modzie i udostępniać swoje treści w trybie odcinek raz na tydzień.

Najlepsze seriale dostępne na Netflix! Co warto obejrzeć?Zobacz więcej

Niezależnie od tego, czy trend na pokazywane w trybie cotygodniowym powróci, czy też nie, to w bibliotekach serwisów VOD można znaleźć mnóstwo seriali idealnych do binge-watchingu. Które seriale mają dużo sezonów i trzeba poświęcić setki godzin, aby obejrzeć je od deski do deski? Takich produkcji jest naprawdę mnóstwo! Od serialowych hitów ostatnich lat jak "Gra o tron" czy "Breaking Bad" po serialowe klasyki, które produkowane są nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat!

W galerii przygotowaliśmy subiektywny ranking TOP20 najpopularniejszych produkcji, które nadają się na serialowy maraton. Te seriale mają dużo sezonów i są ciekawe! Przekonaj się, ile czasu zajmie Ci ich obejrzenie! Ranking powstał w oparciu o dane dostępne na stronie Bingeclock.com.

Najlepsze seriale według gwiazd:

Artykuł opublikowany pierwotnie: 2019-09-11 14:16:37