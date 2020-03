Seriale podobne do "Sex Education". TOP 15 seriali o seksie, miłości i związkach, które bawią, uczą i prowokują do dyskusji!

Seriale podobne do "Sex Education" - w galerii znajdziesz nasze subiektywne zestawienie TOP 15 seriali o seksie, miłości i związkach, które warto obejrzeć w oczekiwaniu na kolejny sezon przygód Otisa, jego przyjaciół i matki Jean. Sprawdź naszą listę seriali podobnych do "Sex Education". Te seriale podobnie jak hit Netflixa uczą i prowokują do dyskusji!

Seriale podobne do "Sex Education" - są takie?

"Sex Education" uczy i bawi. Produkcja Netflixa o życiu Otisa (Asa Butterfield), którego matka jest seksuolożką (w tej roli doskonała Gillian Anderson) odniosła spektakularny sukces. Czy seriali podobnych do "Sex Education" jest jednak więcej?

Produkcji poruszających tematykę seksu, miłości, związków w serwisach streamingowych nie brakuje. Nie wszystkie utrzymane są w komediowym klimacie jak "Sex Education", ale w podobny sposób edukują i prowokują do dyskusji! Głośno było już o "Euforii" od HBO, "Ona się doigra" czy "Lovesick" Netflixa. Seriale podobne do "Sex Education" nie muszą jednak wcale skupiać się na młodzieżowych perypetiach w łóżku, w końcu w hicie Netflixa śledzimy też miłosne życie matki głównego bohatera — Jean, która wchodzi w skomplikowaną relację z Jakobem.

Najpopularniejsze seriale o seksie

Seriale o seksie, których bohaterowie bez pruderii wypowiadają się na najbardziej intymne tematy to też m.in. "Dziewczyna z doświadczeniem", "Tell Me You Love Me" czy "Wanderlust". Młodzież nie gra w nich jednak pierwszych skrzypiec. Pierwszy z nich to wciągająca opowieść o ambitnej studentce prawa, która zaczyna zarabiać na życie jako dziewczyna do towarzystwa. Drugi to prowokujące i szczere spojrzenie na intymność trzech par w trudnych momentach ich związków. "Wanderlust" to z kolei historia terapeutki, która próbuje podtrzymać w swoim małżeństwie płomień namiętności.

Które seriale o seksie warto obejrzeć, jeśli podobało ci się "Sex Education"? Sprawdź w galerii nasze TOP 15 seriali o seksie, miłości i związkach, które bawią, uczą i prowokują do dyskusji! Te produkcje mogą umilić oczekiwanie na kolejny sezon "Sex Education".

