"Sex Education". Ncuti Gatwa - serialowy Eric - nie miał pieniędzy na mieszkanie i jedzenie! Serial odmienił jego życie

Ncuti Gatwa - Eric z "Sex Education" Netflixa - został nominowany do serialowych nagród BAFTA 2020. Okazuje się jednak, że przed dołączeniem do obsady serialu jego życie nie było usłane różami. Aktor był bezdomny!

Eric Effiong w "Sex Education" to jedna z najbardziej lubianych postaci z serialu. Grający go Ncuti Gatwa zdobył dzięki tej roli ogromną popularność na całym świecie. Doceniany jest nie tylko przez widzów, ale też przez krytyków i ludzi z branży. Właśnie został nominowany do serialowych nagród BAFTA 2020 w kategorii Najlepsza rola męska w serialu komediowym. Okazuje się jednak, że przed dołączeniem do obsady serialu Netflixa, w jego życiu nie było kolorowo.

W wywiadzie dla Backstage, Gatwa przyznał, że przed castingiem do "Sex Education" chciał zakończyć swoją karierę aktorską. Długo nie mógł się przebić w branży, mimo że pracował m.in. The Globe Theatre, a ponieważ życie w Londynie jest kosztowne, brakowało mu pieniędzy nie tylko na jedzenie, ale i na mieszkanie. Nocował u znajomych i tylko dzięki ich pomocy nie musiał spać na ulicy.

Ncuti Gatwa pracował m.in. w Harrodsie sprzedając perfumy, ale to nie pozwalało mu żyć spokojnie. Miewał stany depresyjne, o czym nigdy nie mówił swoim przyjaciołom. Aby dostać się na przesłuchanie do serialu Netflixa musiał pożyczyć 10 funtów na doładowanie karty miejskiej. Rola radosnego Erica, który nie ustaje w walce o wolność wyrażania samego siebie, odmieniła życie Ncuti'ego.

Ncuti Gatwa - kim jest?

Ncuti Gatwa urodził się 15 października 1992 roku w stolicy Rwandy, Kigali. Dorastał w Szkocji, gdzie uczęszczał do liceum Boroughmuir i ukończył Royal Conservatoire of Scotland z tytułem licencjata aktorskiego. W wieku 21 lat przeniósł się do Londynu, gdzie wziął udział w castingu do "Sex Education". Rolę Erica dostał m.in. dzięki temu, że umiał twerkować. Na przesłuchaniu miał bowiem zagrać scenę, w której Otis (Asa Butterfield) i Eric wybierają się na imprezę do Aimee (Aimee Lou Wood). Spontanicznie postanowił zatwerkować i tym zdobył serca twórców serialu Netflixa.

Obecnie Ncuti jest ambasadorem fundacji charytatywnej Centrepoint, która wspiera młodych ludzi dotkniętych bezdomnością. Być może wkrótce zostanie posiadaczem nagrody BAFTA. Gala rozdania statuetek odbędzie się 21 lipca 2020 roku i będzie pokazywana przez BBC One.