"Sex Education". Netflix prezentuje oficjalny zwiastun 2. sezonu. Dzieciaki z liceum Moordale wracają do gry!

"Sex Education" - Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun 2. sezonu. Serial powraca na platformę już 17 stycznia 2020. Dzieciaki z liceum Moordale wracają do gry!

"Sex Education" - zwiastun 2. sezonu

Głównym bohaterem Sex Education jest Otis Milburn - niezbyt towarzyski uczeń liceum, którego matka jest terapeutką seksualną. W pierwszym sezonie Otis i jego przyjaciółka Maeve Wiley postanawiają wykorzystać jego talent i udzielać płatnych porad seksualnych swoim rówieśnikom. W nowym sezonie Milburn, który sam dość późno zaczął stosować swoją wiedzę w praktyce, musi dla dobra związku z Olą zapanować nad swoim niedawno odkrytym popędem seksualnym. Jednocześnie jego stosunki z Maeve pozostają dość napięte. Tymczasem w liceum Moordale wybucha epidemia chlamydii, co zwraca uwagę na potrzebę lepszej edukacji seksualnej wśród uczniów. Natomiast pojawienia się w mieście nowych dzieciaków może zaburzyć dotychczasową hierarchię w szkole.

Twórczynią i scenarzystką Sex Education jest Laurie Nunn. Za reżyserię drugiego sezonu odpowiadają Ben Taylor, Alice Seabright i Sophie Goodhart. Producentami wykonawczymi są Jamie Campbell, Ben Taylor oraz Laurie Nunn. Serial produkuje studio Eleven.

Członkami obsady są: Asa Butterfield (Gra Endera, Hugo i jego wynalazek), Gillian Anderson (The Crown, Upadek), Emma Mackey (The Winter Lake, Eiffel, Śmierć na Nilu), Ncuti Gatwa (Stonemouth, Ostatni list od kochanka), Connor Swindells (The Vanishing, VS), Aimee-Lou Wood (Louis Wane), Kedar Williams-Stirling (Will, Korzenie, Wolfblood), Chaneil Kular (Informer), Simone Ashley (Broadchurch), Mimi Keene (Tolkien, Ścigane), Tanya Reynolds (Emma, Delicious), Mikael Persbrandt (Invisible Heroes, Dziewczyna w sieci pająka, Hobbit, Król Artur: Legenda miecza), Patricia Allison (Nędznicy, Moving On), Jim Howick (Broadchurch), Rakhee Thakrar (Cztery wesela i pogrzeb), Samantha Spiro (Gra o tron, Tracey Ullman’s Show, Babs, Doctor Who) oraz Alistair Petrie (Deep State, Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, Nocny recepcjonista).