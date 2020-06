"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Adam zakochany! Pokazał, dla kogo zostawił Joannę. Pod zdjęciem rozpętała się burza!

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przestał ukrywać, że jest zakochany. Opublikował zdjęcie, na którym jest ze swoją nową partnerką, dla której postanowił rozwieść się z Joanną. Kim jest jego nowa ukochana?

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakochany

Finał 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był dla Joanny i Adama bardzo burzliwy. Po tym, jak Adam zdecydował, że chce rozwodu, ale oboje stwierdzili, że będą utrzymywać ze sobą kontakt, aby lepiej się poznać, Adam przestał odzywać się do Joanny. Po miesiącu spotkali się i Adam stwierdził, że w jego życiu wydarzyło się coś, co nie pozwala mu na szczerą rozmowę z Asią. Teraz wiadomo już, co to takiego.

Joanna ma żal do Adama? Po raz pierwszy zabrała głos po finale!Zobacz więcej

W końcu Adam wyjawił, że ma nową partnerkę. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie ze swoją miłością i podpisał je cytując słowa piosenki Krzysztofa Zalewskiego "Miłość miłość". Wraz z tajemniczą brunetką spędził romantyczne chwile nad polskim morzem.

Pod zdjęciem rozpętała się burza. Internauci od czasu zakończenia "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie pozostawiają na Adamie suchej nitki. Są wściekli przez to, jak potraktował Joannę. Teraz ich gniew wcale nie osłabł. Pojawiają się jednak także głosy broniące Adama. Niektórzy wskazują bowiem, że nikt poza głównymi zainteresowanymi nie wie, jaka tak naprawdę była relacja między nimi i co działo się poza kamerami, dlatego nikt nie ma prawa oceniać Adama. Trzymamy kciuki, aby zarówno Joannie, jak i Adamowi w końcu szczęście w miłości dopisało.

Adam wciąż mierzy się z falą hejtu! Jak walczy z nienawiścią w sieci?Zobacz więcej

Źródło: TVN7/x-news