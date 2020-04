"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Agnieszka i Wojtek stają się ulubieńcami widzów. "Mam ochotę poznać tak fajnych, ciepłych i przede wszystkim uśmiechniętych ludzi"

Wszystkie pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są na etapie pracowania nad związkami i docierania się. Nie u wszystkich nowożeńców układa się jednak dobrze i dopada ich szara rzeczywistość.

Agnieszka i Wojtek zwalczają wszystkie swoje problemy świetnym poczuciem humoru. Zwłaszcza Wojtek stara się łagodzić napięcie żartami, a to doskonale sprawdza się w przypadku jego żony. Okazuje się, że właśnie dzięki tym żartom para wyrasta na ulubieńców widzów.

Po ostatnim odcinku Wojtek opublikował zdjęcie odnosząc się do wydarzeń z wyemitowanego epizodu, w którym para sprzeczała się o jajecznicę.

No to kto jaka jajecznicę lubi? Ścięta czy jednak przez słomkę?

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Jak Was oglądam to aż mam ochotę poznać tak fajnych, ciepłych i przede wszystkim uśmiechniętych ludzi. Uwielbiam osoby z poczuciem humoru. Wszystkiego dobrego dla Was.