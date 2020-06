"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Łukasz i Oliwia nie wezmą ślubu kościelnego! Chrzest małego Franka stanął pod znakiem zapytania

Wychowanie dziecka w wierze to dla wielu polski rodzin priorytet. Łukasz i Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają jednak do tego odmienne podejście. Po tym, jak okazało się, że Łukasz jest osobą niewierzącą, w sieci zawrzało.

Oliwia i Łukasz po raz pierwszy razem od narodzin dziecka! Miłość kwitnie!Zobacz więcej

Małżeństwo z 4. edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia" udzieliło wywiadu serwisowi Pomponik. Łukasz zdradził w nim, że jest niewierzący, a ślub kościelny nie jest mu do niczego potrzebny. Oliwia jest natomiast osobą wierzącą, ale zaakceptowała decyzję męża. Kwestią sporną pozostaje jednak chrzest małego Franka.

Ślub kościelny nigdy nie był naszym priorytetem. Najważniejsze jest to, że się kochamy i jest nam razem dobrze. Kwestia chrztu jest jeszcze do przegadania. To jest trudna decyzja. Ciężki temat. Jak dziecko będzie miało 18 lat, to samo zdecyduje - powiedziała Oliwia w rozmowie z Pomponikiem.