"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Mama Łukasza jest dumną babcią! Fani zachwyceni jej zdjęciem z małym Franiem!

Anna, mama Łukasza z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", doskonale czuje się w roli babci! Takiej matki i teściowej można tylko pozazdrościć! Nie dość, że świetnie dogaduje się z własnym synem, to jeszcze w relacjach z Oliwią jest dla żony syna niemalże jak siostra!

Teraz Anna musi sprawdzić się też w nowej roli, ale z pewnością będzie też doskonałą babcią! Mama Łukasza opublikowała zdjęcie ze swoim wnukiem, które opatrzyła opisem:

Co za gość 😂😂 zaprasza i zasypia 😘😘.. pojechałam dzisiaj rano do Frania by zabrać Go na spacerek bo Oliwia miała spełniać się jako wizażystka 💄👄👍a tu taki zonk😩😩 pogoda nie dopisała bo lało ☔️☔️a pani na makijaż miala przyjść ale za tydzień 😂😂😂tak wiec posiedzialysmy z Oliwka przy kawce☕️ i pogaduchach . Tymczasem Franio zasnął🤱 i deszcz akurat przestał padać wiec już nie było sensu Go budzić 😘Ale i tak było miło zobaczyć jaki z niego słodki maluszek 🥰.. już nie mogę się doczekać aż będę go mogła wziąć w ramiona i wyściskać .. teraz jeszcze wole potrzymać Frania na kocyku bo wyszłam już z wprawy . To takie kruche i delikatne ciałko i musze się na nowo oswoić wszak minęło 30 lat od kiedy trzymałam takie maleństwo na rekach🙂😄powiem Wam ze pięknie być mama i jeszcze piękniej babcia ☺️ #instabebe #niemowle #wnuczek #babcia #grandmother #love #szczęście #radość #happy #słodkiciężar #sleep #instaphoto #instababyboy💙