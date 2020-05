"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 13. Pary podjęły decyzje o swojej przyszłości! Tylko jedna osoba chce rozwodu! Co na to współmałżonek?

To już finał 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pary musiały podjąć decyzje - chcą pozostać w małżeństwie czy decydują się na rozwód. Okazuje się, że większość osób wybrała tę pierwszą opcję! W jednej parze nastąpił jednak zgrzyt.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" FINAŁ - co się wydarzyło?

Czas na podjęcie decyzji. Bohaterowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czuli, że finał zbliża się wielkimi krokami. Musieli więc dobrze przemyśleć to, co chcą powiedzieć podczas spotkania z ekspertami. Wojtek postanowił zapytać o zdanie mamę. - Ja myślę, że fajna dziewczyna. Możesz spokojnie się niej schować - powiedziała pani Elżbieta. Oliwia zaczęła mieć wątpliwości, jaką decyzję podejmie Łukasz. Z kolei Joanna i Adam, którzy mieli randkować przez tydzień, nie spotkali się w tym czasie ani razu.

Agnieszka i Wojtek - zostali razem?

Agnieszka i Wojtek większość problemów rozwiązywali śmiechem. Agnieszka zdecydowała, że znajdzie pracę i przeprowadzi się do Krakowa, jednak wiele z tych decyzji podjęła samodzielnie, przy wsparciu rodziców. Mama Agnieszki stwierdziła, że małżonkowie muszą być razem, aby ich relacja się zacieśniła. Wojtek mówił żonie, że cieszy go jej entuzjazm i szybka reakcja, ale czy tak jest naprawdę? Być może tempo Agnieszki jest dla niego jednak zbyt szybkie? Nic z tych rzeczy.

Podczas rozmowy z ekspertami oboje stwierdzili, że ani przez chwilę nie mieli myśli wątpiących w ich związek. - Ogromnie mi na tobie zależy. Nie boję się wyprowadzki do Krakowa, bo wiem, że tam też będzie dobrze - wyznała Agnieszka. - Jesteś wspaniałą kobietą. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby budować rodzinę - stwierdziła natomiast Wojtek.

Agnieszka i Wojtek postanowili zostać razem!

Oliwia i Łukasz - znajdą wspólną drogę?

Oliwia i Łukasz podczas ślubu i wesela wyglądali jak wyciągnięci z bajki, podczas podróży poślubnej już nie było tak kolorowo, Oliwia zaczęła znacząco dominować nad Łukaszem. W Polsce niektóre zachowania Łukasza zaniepokoiły ją do tego stopnia, że konieczna była interwencja eksperta. Podczas ich wizyty w Katowicach rodzina i przyjaciele Łukasza bardzo dali jej do zrozumienia, że chcą ją u siebie. Czy to nie przytłoczyło niezależnej do tej pory Oliwii?

- Potrafimy rozmawiać ze sobą na wszystkie tematy - ocenił podczas finałowej rozmowy Łukasz. Oliwia stwierdziła natomiast, że wierzy w to, że można spędzić życie u boku jednego mężczyzny. - Czy będziemy razem do końca życia? Nie wiem, ale na pewno zrobię wszystko, aby tak było - powiedziała.

Oliwia i Łukasz pozostali małżeństwem!

Joanna i Adam - niepewność do ostatniej chwili

U Asi i Adama sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie. Jednego dnia wszystko wskazywało na to, że ta para rozumie się i dogaduje coraz lepiej, kolejnego miała kryzys, aż była potrzebna kolejna interwencja eksperta! Czy małżonkowie wprowadzili rady Piotra w życie, czy wciąż unikają konfrontacji? Okazuje się, że zamiast randkować, Joanna i Adam w ogóle się do siebie nie odzywali. Adam stwierdził, że plany musiały się zmienić ze względu na bieżące okoliczności. W ostatniej chwili, tuż przed podjęciem decyzji Joanna przyjechała do Adama. Para postanowiła szczerze porozmawiać. Według Joanny jako małżeństwo dali sobie za mało czasu. - Nie zdążyliśmy się tak naprawdę poznać - oceniła. Z kolei Adam przyznał, że nie umiał wystarczająco się otworzyć i dać się poznać.

Zanim Asia i Adam ogłosili swoją decyzję, eksperci postanowili porozmawiać z każdym z nich osobno. - Czuję porażkę tego wszystkiego - przyznała Joanna. Adam ocenił natomiast, że Asia mogła czuć się przez niego odrzucona. Kiedy pojawili się przed ekspertami razem, zarówno Asia, jak i Adam powiedzieli, że nie żałują tego, że wzięli udział w eksperymencie. - Jestem zadowolony z ostatniego miesiąca, było bardzo miło - stwierdził Adam. Mimo to, w tej parze do końca zabrakło zgodności. Joanna wyznała, że chce dalej poznawać Adama pozostając w małżeństwie, on jednak oznajmił, że woli wziąć rozwód. - Jeśli będziemy w małżeństwie będę czuł, że nie mam swobody - powiedział.

Joanna powiedziała TAK, a Adam - NIE

Miesiąc po podjęciu decyzji - coś się zmieniło?

Po miesiącu, Joanna i Adam ponownie spotkała się z ekspertem. Okazało się, że przez ten czas Adam milczał. Piotr Mosak usłyszał jedynie, że w życiu Adama wydarzyło się coś, co nie pozwoliło mu odezwać się do Joanny. Później dodał, że nie chciał utrzymywać kontaktu z Asią. - Czuję się oszukana - stwierdziła Joanna. - *Przy was i przy kamerach wychodzę na ch**a, ale to, co się wydarzyło sprawia, że wiem, że taki nie jestem* - dodał pokrętnie Adam. Jego żona zachowała twarz do końca. Program ją wzmocnił i wie, że teraz da sobie radę.

Oliwia i Łukasz wciąż są razem. Oboje przyznają, że związek ich uspokaja i sprawia, że są lepsi sami dla siebie. Planują zamieszkać na Śląsku. - Powiem wprost, że się w niej zakochałem i to jest najważniejsze - usłyszeliśmy od Łukasza. Agnieszka i Wojtek urządzają się w Krakowie. - To już jest prawdziwe życie. Dużo pracy jest przed nami - ocenił Wojtek i przyznał, że docenia krok, który zrobiła Agnieszka, aby mogli być razem.

