"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 5. Pierwsze pocałunki na weselu! Wszystkie pary są zadowolone ze ślubów? Zobacz zwiastun!

Za nami śluby 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a teraz czas na wesela! Czy wszystkie pary są zadowolone z tego, jak dobrali ich eksperci? Zobacz zwiastun 5. odcinka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4"!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" sezon 4. odcinek 5. w piątek, 27.03.2020 o godz. 21:00 w TVN7! - sprawdź program tv

Czas na wesela w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". "Tak" powiedzieli sobie: Joanna i Adama, Oliwia i Łukasz oraz Agnieszka i Wojciech. Wygląda na to, że u każdej z tych par pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne.

W 5. odcinku nowożeńcy przeniosą się z urzędów na sale weselne. To będzie doskonała okazja, aby bliżej poznać siebie oraz swoje rodziny. Dojdzie do pierwszych toastów, a nawet... pocałunków!

Nie ma jednak wątpliwości, że "ślub w ciemno" to nie do końca to, o czym marzyli rodzice naszych bohaterów. - Powiedziałam temu chłopakowi, że jak ją skrzywdzi to ja go znajdę - podkreśliła mama jednej z panien młodych, Joanny. Jak będzie wyglądała zabawa na weselach? Zobacz zwiastun!

Źródło: x-news