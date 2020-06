"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Oliwia wykorzystała swojego męża! Zobaczcie, co zrobiła Łukaszowi!

Chociaż 4. sezon programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" już za nami, to życie bohaterów show wciąż budzi emocje. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się Oliwia i Łukasz, którzy kilka dni temu zostali rodzicami!

Oliwia została teraz młodą mamą, która zajmuje się synkiem Frankiem. Łukasz jest dumny z potomka, a do tego tak kocha swoją żonę, że pozwala jej naprawdę na wiele. Na to, co ostatnio zrobiła Oliwia, wielu mogłoby się nie zgodzić...

Oliwia zamieściła na swoim Instagramie pewien wpis, który zaintrygował wielu. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4" napisała:

Koniecznie przesuńcie palcem w bok 👉🏼😁 Nie jest to już rzecz niesłychana,że pani maluje pana 😄 Uwaga: nie jest to post, który ma dostarczać jakichkolwiek wrażeń estetycznych. Jest to jedynie chęć pokazania Wam, jak trudne bywają początki. W zasadzie to był mój pierwszy prawdziwy model, kiedy stwierdziłam, że chciałabym kiedyś malować „na poważnie”. Własna powieka już nie wystarczy, nie ma kasy na porządny kurs, a chciałoby się zobaczyć jak to jest, gdy się kogoś maluje. Ciężko z początku o osobę, która na makijażu grzecznie wysiedzi te wielogodzinne próby. Wtedy proponuję dorwać jakiegoś chłopa z bliskiego otoczenia, dać dużo alkoholu lub w łagodniejszej wersji środki nasenne 😄 Na szczęście mój mąż zgodził się z dobroci serca... No dobra, nie będę czarować, że poszło tak łatwo 😈😹 #malujemy #modelmąż #smokeyeyestutorial #pierwszekroki #dawnotemu #przekupiłam #męża #przystojniakmój

Widząc takie zdjęcie fani nie mają wątpliwości - to musi być miłość! Pod zdjęciami pojawiły się wpisy (pisownia oryginalna):

Najpierw myślałam, że to filtr ze snapa. 🙈😂🤦‍♀️

On tu wygląda jak Ty z zarostem 🤣 ale, wytrzymał to podziwiam 😂

Mój mąż jeszcze do makijażu się nie przekonał 😂 Ale do ćwiczenia przedłużania paznokci i hybrydki to zawsze chętny 😍 Fajnie, mieć męża który wspiera i daje się wykorzystać ❤️❤️

Jak on daje Ci się pomalować i jeszcze pozwala to wrzucić w internety to to musi być prawdziwa milosc 🤭❤️

Źródło: Dzień Dobry TVN"/x-news