"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Widzowie oburzeni zachowaniem Adama. Joanna może liczyć na wsparcie!

W finałowym odcinku 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Adam stwierdził, że chce utrzymywać kontakt z Joanną, ale jednocześnie wolałby się się rozwieść. Następnie przez miesiąc nie odzywał się do swojej żony. Kego zachowanie oburzyło widzów programu.

Ślub od pierwszego wejrzenia" - Adam oburzył widzów

Joanna i Adam z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku mieli trudną relację. Joanna nie umiała się otworzyć, Adam podświadomie ją odtrącał. Bywały jednak momenty, kiedy oboje dobrze czuli się w swoim towarzystwie i wyglądało na to, że jest szansa, aby znaleźli nić porozumienia. Ostatecznie jednak Adam zrezygnował ze znajomości z Joanną.

Według Joanny, jako małżeństwo - oboje z Adamem dali sobie za mało czasu na poznanie się. Wierząc, że dodatkowy czas spędzony wspólnie może im jeszcze pomóc, zadeklarowała chęć pozostania w małżeństwie. Adam ocenił jednak, że jako mąż nie będzie miał swobody w działaniu, dlatego zdecydował się na rozwód. Jednocześnie zapewnił, że chce utrzymywać kontakt z Joanną. Wkrótce jednak okazało się, że zmienił zdanie. Po miesiącu od rozmowy z ekspertami para znowu się spotkała. Niespodziewanie dołączył do nich Piotr Mosak, który usłyszał od Adama, że przez ten miesiąc nie mógł kontaktować się z Asią ze względu na coś ważnego, co wydarzyło się w jego życiu. Nie chciał jednak powiedzieć, co to takiego.

Po naciskach ze strony eksperta programu, Adam przyznał, że nie tylko nie mógł, ale też nie chciał zadzwonić do żony. Słuchając tego, Joanna zachowywała kamienną twarz. Mosak stwierdził, że poradzi sobie z tym, jak potraktował ją Adam, bo jest teraz dużo silniejszą kobietą niż była przed programem. Żegnając się z nią, Adam nawet nie podał jej ręki. - Trzymaj się. Powodzenia w życiu - powiedział jedynie. To zachowanie oburzyło widzów, którzy twierdzą, że eksperci popełnili błąd dobierając do Joanny takiego mężczyznę, jakim jest Adam. Jednocześnie wspierają Asię i zapewniają, że prędzej czy później znajdzie dla siebie partnera, który będzie ją kochał i szanował, bo na to zasługuje.

Źródło: TVN7/x-news