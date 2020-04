"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Wojtek jest nieszczery w stosunku do Agnieszki? Internauci go atakują!

Agnieszka i Wojtek to para, która zyskała sporą sympatię wśród widzów 4. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niektórzy podejrzewają jednak, że Wojtek jest neiszczery w stosunku do swojej żony. Co on na to?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" - Wojtek oszukuje Agnieszkę? Bohaterowie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" są na ustach wielu widzów TVN7. Każda z trzech par, które poznaliśmy w nowym sezonie ma swoich zwolenników i przeciwników, wiele osób życzy nowożeńcom dużo szczęścia. Jak dotąd, Agnieszka i Wojtek spotykali się z największą przychylnością fanów programu. Agnieszka i Wojtek ulubieńcami widzów! Wciąż są razem?Zobacz więcej Teraz okazuje się, że nie wszyscy wierzą w szczerość uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na profilu Wojtka w mediach społecznościowych, jeden z Internautów zarzucił mu nieszczerość. "Za dużo pajacowania w tej edycji. Nic prawdziwego tam nie ma - czytamy. Wojtek postanowił odpowiedzieć na ten komentarz w następujący sposób: Dziękuję za Twoje zdanie, może i masz racje, chodź na początek niech każdy sobie odpowie, co on sam by zrobił i jak się zachował przy takim stresie, adrenalinie i tylu kamerach... ale i tego też się nie da przewidzieć, póki nie przeżyjesz tego na własnej skórze... Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. W innym wpisie Wojtek przyznał też, że nie może zdradzać szczegółów tego, co działo się podczas nagrań programu. "Niestety nie mogę opowiadać jak to wygląda 'za kulisami'. Może kiedyś jak już mnie umowa nie będzie trzymać - wyjaśnił. Wielu Internautów wciąż jednak trzyma kciuki za niego i Agnieszkę. Czy ich małżeństwo przetrwało? Przekonamy się wkrótce! Bajkowe wesele Agnieszki i Wojciecha oraz pierwsze zgrzyty w związku Oliwii i Łukasza. Nie pasują do siebie?Zobacz więcej Zobacz galerię Źródło: x-news https://www.facebook.com/telemagazynpl/