"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian w ciążowej sesji zdjęciowej. Jakie imię wybrali dla córeczki?

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest już w 9. miesiącu ciąży. Już wkrótce na świat przyjdzie drugie dziecko pary znanej z telewizyjnego eksperymentu stacji TVN. Po hucznym baby shower przyszedł czas na ciążową sesję zdjęciową.

Anita zorganizowała baby shower! Które uczestniczki show TVN pojawiły się na imprezie?Zobacz więcej

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się niedawno pięknymi fotografiami w mediach społecznościowych. Dla pary był to już ostatni moment przed narodzinami córki.

nie mogę się doczekać żeby zobaczyć tą kruszynkę, poznać jej temperament, zobaczyć do kogo będzie podobna, czy będzie mieć zachowania takie jak jej braciszek, czy raczej zupełnie inne.. nie mogę się też doczekać tego żeby nie być w ciąży, bo prawie 2 lata non stop w tym stanie już dają się we znaki. Każda mama wie że ta końcówka dłuży się najbardziej, a 9 miesiąc trwa, trwa i nie chce się kończyć - napisała Anita na Instagramie.