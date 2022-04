"Ślub od pierwszego wejrzenia". "Emocje jak na grzybach". Nowy sezon w ogniu krytyki! Lista uwag internautów się wydłuża

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od niemalże samego początku jest przez widzów różnie oceniany. Część chwali, część - ostro krytykuje, wskazując, że tego typu społeczne eksperymenty są co najmniej wątpliwe etycznie i moralnie. Mimo wszystko, program cieszy się sporą popularnością i w każdej edycji przyciąga nowych uczestników, chcących oddać swój los w ręce ekspertów.

Siódmy sezon programu miał być dla widzów powiewem świeżości i nowości, a to za sprawą nieco zmienionego sposobu przedstawiania par, ślubów i pierwszych tygodni po zawarciu małżeństwa. Miało być ciekawie, ekscytująco, inaczej... a wyszło, że jest jeszcze gorzej. Tak w każdym razie wskazują, że jest, fani produkcji w komentarzach na oficjalnych profilach programu.

Lista zarzutów widzów jest dość konkretna: zarzucają, że "wieje nudą" i co ciekawe - nie sposób oglądać uczestników. Powód? Fatalny montaż i dźwięk nagranych - niektórzy wręcz o dodanie napisów i zmianę metodyki montażu (pisownia oryginalna):

Co odcinek to lepiej sypiam bo usypia mnie w połowie polecam 🤣 nuda jak niewiem

Ja to tylko mam prośbę jakby Patrycja i Adam mówili trochę głośniej i wyraźniej bo po ostatnim odcinku to ja w ogóle nie wiem co oni do siebie mówili