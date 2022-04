"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz twierdzi, że Oliwia kłamie i utrudnia mu kontakt z synem. Co ona na to?

Łukasz Kuchta i Oliwia Ciesiółka byli uczestnikami 4. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para ogłosiła rozstanie w grudniu 2020 roku. Młodzi rodzice ciągle nie dostali rozwodu, bo trwa spór o alimenty i orzeczenie o winie. Łukasz długo milczał, ale ostatnie zachowanie Oliwii sprawiło, że mężczyzna w końcu przerwał milczenie i nie pozostawił tym samym na żonie suchej nitki.

Oliwia i Łukasz ze "ŚOPW 4"

Niedawno o parze znanej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów zrobiło się głośno za sprawą doniesień o ich aktualnej sytuacji w małżeństwie. Para zdecydowała się po zakończeniu programu pozostać razem i doczekali się nawet synka. Niestety krótko po narodzinach dziecka, Oliwia wyjawiła, że jej związek z Łukaszem to już przeszłość. Choć oboje zapewniali, że pozostają w dobrych stosunkach, to niestety prawda okazała się zupełnie inna.

Jak się okazuje para jest do siebie bardzo wrogo nastawiona. Świadczyć może o tym fakt, że matka Łukasza na swoim Instagramie zaczęła się żalić, iż razem z synem pojechała w odwiedziny do swojego wnuka, a Oliwia... nie wpuściła ich do mieszkania!

Łukasz atakuje Oliwię - "To jedno wielkie KŁAMSTWO!"

Łukasz na swoim koncie na Instagramie postanowił odpowiedzieć na pytania fanów związane z jego jeszcze obecną żoną. W swoich odpowiedziach nie pozostawił na Oliwii suchej nitki i zarzucił kobiecie liczne kłamstwa na jego temat, utrudnianie kontaktów z synem, dwulicowość, czy to, że uczyniła z dziecka kartę przetargową w postępowaniu rozwodowym. Lista zarzutów, jakie uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia' postawił swojej żonie jest naprawdę długa. Poniżej znajduje się pełna treść opublikowanego przez Łukasza posta.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia odpowiada na zarzuty męża

Po zmasowanym ataku Łukasza na swoją żonę, nie trzeba było długo czekać na jej odpowiedź. Oliwia odniosła się do stawianych jej zarzutów za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Kobieta uważa, że prawda wygląda zupełnie inaczej, niż jak przedstawia ją Łukasz. Ponadto sugeruje, że mężczyzna ma problemy osobiste. Uważa również, że Łukasz przysporzył jej wiele problemów osobistych i finansowych, a jego zachowanie sprawia jej ogromy ból. Poniżej można zapoznać się z pełną treścią oświadczenia Oliwii.

