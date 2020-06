"Snowpiercer" pozytywnie zaskakuje i... irytuje! Dlaczego widzowie muszą czekać cały tydzień na nowy odcinek?

"Snowpiercer" to serialowy remake głośnego filmu Joon-ho Bonga. Serial zadebiutował na Netflix 17 maja i szybko zyskał spore grono stałych widzów. Niektórzy są jednak poirytowani tym, że na nowy odcinek muszą czekać cały tydzień. Dlaczego Netflix nie udostępnił od razu całego sezonu "Snowpiercera"? Wyjaśniamy.

"Snowpiercer" - nowe odcinki dodawane są co tydzień, w poniedziałki na Netflix

"Snowpiercer" to ciekawa propozycja nie tylko dla fanów filmu Joon-ho Bonga, dystrybuowanego w Polsce pod tytułem "Snowpiercer: Arka przyszłości". Bohaterów serialu poznajemy w momencie, w którym świat opanowała kolejna epoka lodowcowa. Temperatura spadła do poziomu -119 stopni. Jedynym miejscem, w którym przetrwali ludzie, jest liczący 1000 wagonów gigantyczny pociąg pancerny. Początkowo mieli do niego trafić tylko bogacze, ale ostatecznie trafili do niego także przedstawiciele uboższych klas społecznych, którzy wegetują ściśnięci w ostatnich wagonach. Pewnego dnia w pociągu wybucha bunt. Dowódczyni pociągu, Melanie Cavill, postanawia stłumić go za wszelką cenę.

Serial "Snowpiercer" można oglądać na Netflix. W przeciwieństwie do większości produkcji "Snowpiercer" dystrybuowany jest w formie cotygodniowej. Nowe odcinki dodawane są do biblioteki co tydzień, w poniedziałki. Dlaczego Netflix nie udostępnił od razu całego sezonu "Snowpiercera"?

"Snowpiercer" nie jest serialem oryginalnym Netfliksa. Za remake głośnego filmu Joon-ho Bonga odpowiada stacja TNT. Netflix nabył prawa do emisji serialu w Polsce na podobnej zasadzie jak w przypadku "The 100" czy "Riverdale". To dlatego kolejne odcinki "Snowpiercera" pojawiają się na Netflix w tygodniowych odstępach — po ich emisji w TNT.

I choć sposób dystrybuowania "Snowpiercera" zdążył już zirytować część widzów, to produkcja cieszy się sporą popularnością. Wielu uważa, że to jedna z najciekawszych serialowych propozycji tej wiosny. "Snowpiercer" zbiera dobre noty, lecz nie wystrzega się też błędów. Na forach internetowych częściej mówi się o nim jednak w kontekście pozytywnego zaskoczenia aniżeli wtopy.

