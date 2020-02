"Star Voice. Gwiazdy mają głos". Helena Vondrackova najostrzejszą jurorką? Majka Jeżowska szczerze o nowym show TVP!

Rusza "Star Voice. Gwiazdy mają głos"! Jakimi jurorami będą Helena Vondrackova, Majka Jeżowska i Mariusz Kałamaga? Kto z nich będzie wydawał najbardziej surowe opinie? Co Majka Jeżowska sądzi o uczestnikach nowego show TVP?

"Star Voice. Gwiazdy mają głos" w piątki o godz. 20:35 w TVP2! - sprawdź program tv

Jak śpiewa prowadząca Teleexpress Beata Chmielowska-Olech, a jak Miss Polonia 2018 Milena Sadowska? Czy kobiece serca skradnie gwiazda serialu "Zniewolona" Aleksiej Jarowienko czy intrygujący Marcel Sabat? I jakie interpretacje wielkich przebojów zaproponują sportowcy, lekkoatleci Monika Pyrek i Marcin Urbaś? Tego wszystkiego dowiemy się z nowego muzycznego show TVP2, "Star Voice. Gwiazdy mają głos".

Występy uczestników oceniać będzie jury w składzie: niekwestionowana królowa czeskiej estrady, Helena Vondrackova; znakomita piosenkarka, Majka Jeżowska oraz jeden z najpopularniejszych polskich komików, Mariusz Kałamaga. W roli prowadzących Michalina Sosna i Mariusz Czerkawski.

- Z Mariuszem Kałamagą się znam i bardzo się lubimy. Mamy fajny "przelot", jak to się mówi - zdradza nam Majka Jeżowska. Wokalistka przyznaje, że razem z komikiem lubią robić sobie żarty, zaznacza także, że z trójki jurorów to królowa czeskiej rozrywki może być najbardziej surowa. Co o uczestnikach sądzi Majka Jeżowska? Zobacz wideo!

