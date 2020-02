"Star Voice. Gwiazdy mają głos". Milena Sadowska faworytką nowego show TVP2? Jak śpiewa Miss Polonia 2018?

Milena Sadowska - Miss Polonia 2018 - to jedna z uczestniczek nowego muzycznego show TVP2. Jak zaprezentuje się w "Star Voice. Gwiazdy mają głos"? Od kiedy śpiewa i czy będzie faworytką?

Wśród uczestników programu "Star Voice. Gwiazdy mają głos" jest Miss Polonia 2018, Milena Sadowska. Piękna Małopolanka nie ukrywa, że śpiewa od dziecka i wiele osób powtarza jej, że umie to robić. Czy w związku z tym jest faworytką nowego muzycznego show TVP2?

- To zaczęło się w czasach podstawówki. Brałam wtedy udział w konkursach, a ludzie mówili mi, że mam talent i powinnam to kontynuować. Później zapisałam się do Zespołu Pieśni i Tańca Małopolanie, ale później jak przyszło liceum, przyszły studia, to już nie było czasu na ten śpiew - wskazuje Sadowska. Teraz powraca do muzyki, a swoje wokalne zdolności prezentuje w programie "Star Voice. Gwiazdy mają głos". W 1. odcinku wykonała "Czerwone korale" z repertuaru Brathanków.

Milena Sadowska - kim jest?

Milena Sadowska urodziła się 23 lutego 1999 roku. Pochodzi z Babic w województwie małopolskim. Jej pasją jest jazda konna. W 2018 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wtedy też wzięła udział w konkursie Miss Polonia i zdobyła tytuł najpiękniejszej. Później reprezentowała Polskę w konkursie Miss World, w którym znalazła się w gronie 40 najpiękniejszych kobiet świata.

