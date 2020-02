"Star Voice. Gwiazdy mają głos" odcinek 1. Aleksiej Jarowienko zwycięzcą premierowego odcinka! Kto odpadł z nowego programu TVP2?

Premiera "Star Voice. Gwiazdy mają głos" za nami! Usłyszeliśmy 11 uczestników, którzy wykonali po jednej piosence - wielkim radiowym hicie. Kto wypadł najlepiej? Sprawdź, co wydarzyło się w 1. odcinku nowego muzycznego show TVP2!

"Star Voice. Gwiazdy mają głos" odcinek 1. - co się wydarzyło?

Program "Star Voice. Gwiazdy mają głos" rozpoczęła para prowadzących - Michalina Sosna i Mariusz Czerkawski. Motywem przewodnik pierwszego odcinka były wielkie radiowe przeboje. Występy uczestników oceniało jury w składzie: niekwestionowana królowa czeskiej estrady, Helena Vondrackova; znakomita piosenkarka, Majka Jeżowska oraz jeden z najpopularniejszych polskich komików, Mariusz Kałamaga.

Jako pierwszy na scenie pojawił się komentator sportowy Przemysław Babiarz, który z wykształcenia jest aktorem. Zaśpiewał "Parostatek" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. - Obawiam się o zdrowie, nadwyrężone struny głosowe - mówił przed występem. - Pan Przemek pięknie śpiewał. Trochę mi przypominał Jasia Fasolę - oceniła Vondrackova i dała mu 2 punkty (na 6 możliwych). Mariusz przyznał 3, a Majka 2 punkty. Średnia to 2,3 pkt. Czas na Monikę Pyrek, która wykonała "Prawy do lewego" Kayah i Bregovica. Jurorzy byli zachwyceni wykonaniem lekkoatletki. Każdy przyznał jej po 4 punkty. Marcel Sabat to aktor, który uwielbia aktywny tryb życia. W programie zaśpiewał "You Know I’m No Good" Amy Winehouse. - Niskie dźwięki nie do końca były idealnie postawione - stwierdziła Jeżowska. Marcel otrzymał średnio 2,3 pkt.

Piosenkę "Kocham cię, kochanie moje" zespołu Maanam wykonała Beata Chmielowska-Olech. Dziennikarka została skomplementowana za wygląd, śpiew pozostawiał jednak wiele do życzenia. Otrzymała średnio 1,3 pkt. Kolejny uczestnik to Jacek Lenartowicz, który zaprezentował się w przeboju "Kryzysowa narzeczona" Lady Pank. - Żałuję, że cię wcześniej nie znałam - wyznała Majka. Jurorzy przyznali średnio 2,7 pkt. Miss Polonia 2018 Milena Sadowska zmierzyła się z piosenką "Czerwone korale" zespołu Brathanki i została oceniona średnio na 2 punkty. - Dałam z siebie 100 procent, ale jeśli Państwo będą na mnie głosować, w kolejnym odcinku dam z siebie 200 procent - powiedziała Miss. Czas na gwiazdę z zagranicy.

Aleksiej Jarowienko, aktor znany z serialu "Zniewolona" zaśpiewał "Strangers In The Night" Franka Sinatry. - Myślę, że ta piosenka jest napisana dla ciebie, a nie dla Sinatry - stwierdziła Helena. - Gdyby taki nieznajomy stanął w moich drzwiach to byłabym zniewolona - podkreśliła z kolei Majka. Aleksiej otrzymał średnią punktów równą 3,7 pkt. Marcin Urbaś i jego wykonanie piosenki "Prawie do nieba" Andrzeja Piasecznego przypadło do gustu jurorom. - Zaśpiewałeś poprawnie jak Piasek, ale ja potrzebują żwiru - powiedział Mariusz Kałamaga. Średnia dla Marcina 3,3 pkt.

W programie swoje wokalne zdolności prezentuje też Aleksandra Szwed, której do zaśpiewania w 1. odcinku przypadła "Szklana pogoda" Lombardu. - To taka nasza Rihanna - zauważyła Majka Jeżowska. Ola wskoczyła na szczyt rankingu otrzymując średnią 4,0. Robert Koszucki zaskoczył wszystkich wykonując "Cry Just a Little Bit" Shakin’ Stevensa. Niestety zaskoczenie nie do końca było pozytywne. Jurorzy przyznali mu średnią 2,0. Na koniec wystąpił Tadeusz Chudecki, który zaśpiewał "Boso" Zakopower. - Wzruszyłam się, a ostatnio nie jest łatwo mnie wzruszyć - wyznała Majka. - To były prawdziwe emocje - dodała. Potwierdziło się, że ostatni będą pierwszymi - Tadeusz otrzymał średnią 4,3 pkt.

Odcinek wygrał Aleksiej Jarowienko!

Aktor przekazał 10 000 zł na rzecz fundacji Na ratunek. Tym razem nikt nie odpadł, ale w kolejnym tygodniu to się zmieni. Następne odcinki będą podróżą przez przeboje kinowe, hity Latino, hity lat 60., 70., 80., 90., polskie piosenki, najlepsze do tańca, dla kogoś bliskiego, piosenki z dzieciństwa, te z kultowych teledysków, piosenki o miłości, przeboje XXI wieku, a także rock, reagge i blues.