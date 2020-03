"Star Voice. Gwiazdy mają głos" odcinek 3. Robert Koszucki odpadł jako pierwszy! Aleksiej Jarowienko znowu był najlepszy?

Trzeci odcinek programu "Star Voice. Gwiazdy mają głos" odbył się bez udziału publiczności. Zagrożeni Marcin Urbaś i Robert Koszucki dowiedzieli się, który z nich odpada z show. Co jeszcze się wydarzyło? Oto szczegóły!

"Star Voice. Gwiazdy mają głos" odcinek 3. - co się wydarzyło?

W tym odcinku, który ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce, nie było publiczności w studio. Mimo to, uczestnicy dali z siebie wszystko. Zanim rozpoczęły się występy, dowiedzieliśmy się, który z zagrożonych w ubiegłym tygodniu uczestników odpada z programu "Star Voice. Gwiazdy mają głos". Najmniej głosów otrzymał Robert Koszucki, który dołączył do jurorów.

Czas na występy konkursowe. W tym odcinku gwiazdy śpiewały utwory znane z filmów i seriali. Beata Chmielowska-Olech wykonała "O mnie się nie martw" Katarzyny Sobczyk. Monika Pyrek zaprezentowała się w utworze znanym z filmu "Pretty Woman" - "It must have been love" Roxette. Marcel Sabat zachwycił śpiewając balladę "Nim wstanie dzień", skomponowaną przez Krzysztofa Komedę, stanowiącą motyw przewodni w filmie "Prawo i pięść". Tadeusz Chudecki niczym Eugeniusz Bodo zaprezentował się w utworze "Ach te baby". Hit "Szukaj mnie" z filmu "Kogel-mogel" przypadł do zaśpiewania Milenie Sadowskiej.

Jacek Lenartowicz w strolu a'la Blues Brothers zaśpiewał "Everybody Needs Somebody", a Przemysław Babiarz stwierdził tak , jak nigdyś Zbigniew Kurtycz, że "Już taki jestem zimny drań". Marcin Urbaś, który przetrwał pierwszą eliminację zaśpiewał hit z filmu "Dirty Dancing", pt. "Hungry eyes". Faworyt poprzednich dwóch odcinków Aleksiej Jarowienko wykonał "What a wonderful world" Louisa Amstronga. - Trochę to jest zbyt poprawne, jakbyś śpiewał na egzaminie - zauważyła Majka Jeżowska. Aleksandra Szwed zaśpiewała "Purple rain" Prince'a.

Czas na ogłoszenie wyników. W tabeli wyników najwyżej uplasowała się Aleksandra Szwed, która otrzymała średnią 5,50 pkt. Na drugim miejscu był Przemysław Babiarz z 5,25 pkt. Na końcu znalazły się trzy panie: Monika Pyrek i Milena Sadowska (po 4,25 pkt) oraz Beata Chmielowska-Olech (3,50 pkt). Zwycięzcą odcinka został Aleksiej Jaworenko - po raz trzeci z rzędu! Tym razem przekazał nagrodę Fundacji Avalon.

W 3. odcinku "Star Voice. Gwiazdy mają głos" zagrożeni zostali Monika Pyrek i Marcel Sabat!