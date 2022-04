"Stranger Things 4". Steve jeszcze wszystkiego nam nie pokazał. Czym teraz zaskoczy widzów? Ma być jak Indiana Jones

Fani "Stranger Things" już niedługo będą mogli zobaczyć wyczekiwaną kontynuację uwielbianej historii. O nowych odcinkach coraz więcej mówią twórcy i obsada serialu. Niedawno Maya Hawke opowiedziała o pracy na planie i zupełnie innej odsłonie Steve'a. Joe Kerry ma być jak bohater z filmu akcji!

4. szon "Stranger Things" coraz bliżej!

"Stranger Things" to tajemnicza historia małego miasteczka i związanej z nim grupy nastolatków. Już niedługo po raz kolejny zobaczymy, jak uwielbiani bohaterowie stawiają czoła niecodziennym wydarzeniom i nadludzkim postaciom. Niedawno został opublikowany zwiastun zapowiadający 4. sezon. Już sam trailer naprawdę zachęca do seansu. Poznaliśmy w nim nowego potwora – Vecnę. O tym, co jeszcze wiemy o tym stworze i innych szczegółach nadchodzącej premiery "Stranger Things", pisaliśmy w naszym wcześniejszym tekście.

"Stranger Things 4".Steve jak Indiana Jones?

Im bliżej premiery 4. sezonu "Stranger Thing", tym więcej dowiadujemy się o dalszych losach dobrze już wszystkim znanych nastolatków. Niedawno jedna z aktorek opowiedziała o pracy nad najnowszymi odcinkami. Maya Hawke, którą poznaliśmy w 3. sezonie jako Robin, zdradziła, że w tym sezonie wydarzy się sporo, a widzowie zobaczą wiele scen akcji. Co więcej, podkreśliła tutaj znaczenie postaci Steve'a i pracy, jaką włożył w nią Joe Kerry. Maya nie szczędziła swojemu koledze z planu komplementów. Kerry kreuje w 4. sezonie bohatera, który świetnie pasowałby do filmów akcji. To dlatego jej zdaniem powinien dostać rolę Indiana Jonesa.

Fajnie się to ogląda i fajnie się w tym gra, a niektóre z tych rzeczy, zwłaszcza w tym sezonie, mają niesamowitą akcję. Zwłaszcza Joe jest niewiarygodnym bohaterem [jak z filmu] akcji. Niech ktoś go zrobi Indianą Jonesem! To naprawdę inspirujące pracować z kimś, kto jest tak dobry w akrobacjach i tak dobry w [walce z] wyimaginowanymi czarnymi charakterami. Ale zawsze najfajniej jest wrócić do dynamiki interpersonalnej – słowa serialowej Robin przytacza serwis Serialowa.

Myślicie, że Steve rzeczywiście pokaże nam swoje zupełnie nowe oblicze?

1. część 4. sezonu "Stranger Things" już 27 maja na Netfliksie!

