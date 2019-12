"Sylwester Marzeń z Dwójką". Chris Norman, były lider zespołu Smokie wystąpi podczas sylwestra w Zakopanem!

50-lecie małżeństwa, tragedia rodzinna i przeboje, które zdobywały szczyty brytyjskich oraz amerykańskich list przebojów. Chris Norman, były lider zespołu Smokie, to rockman z zaskakującą historią.

Lata 70. bez wątpienia należały do Chrisa Normana i zespołu Smokie. Charyzmatyczny lider brytyjskiej formacji uwodził spojrzeniem, długimi włosami i głosem, na punkcie którego kobietom uginały się kolana. W zaledwie 10 lat nagrali ponad 10 płyt, na których znalazły się takie przeboje jak m.in.: "Living Next Door to Alice”, „If You Think You Know How To Love Me”, "It's Your Life” czy "Oh Carol”. Większość z nich królowała na brytyjskich listach przebojów a singiel Chrisa z Suzi Quatro „Stumblin ‘In” z 1978 roku, zajął 4. miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 i sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy!

Na początku lat 80. Chris postanowił jednak odejść z cieszącego się niezwykłą popularnością zespołu i rozpoczął karierę solową. Powód? Sam Norman zawsze odpowiadał na to pytanie wymijająco. Zagraniczne media twierdziły, że Chrisowi nie odpowiadał rockowy styl życia, który prowadzili jego koledzy z zespołu. Zamiast zakrapianych imprez do białego rana, muzyk wolał poświęcać każdą chwilę swojej żonie Lindzie. Poznali się w czasach, kiedy Norman i zespół Smokie nie byli jeszcze znani. Był rok 1968. Podczas koncertu w szkockim mieście Elgin Chris zobaczył Lindę, i jak mówił w późniejszych wywiadach, zakochał się od pierwszego wejrzenia. W 1970 roku para wzięła ślub i do dziś są małżeństwem. W 2020 roku para będzie świętowała 50. rocznicę ślubu! W show-biznesie małżeństwa z tak długim stażem to prawdziwa rzadkość.

Sielskie życie pary przerwała jednak tragedia. W październiku 2001 roku najstarszy syn Chrisa i Lindy - Brian, zginął w wypadku motocyklowym. Państwo Norman bardzo przeżyli tragedię ale wiedzieli, że muszą być silni dla czwórki pozostałych dzieci - Paula, Michaela, Stevena i najmłodszej córki Susan.

Chris Norman ma dziś prawie 70 lat, ma wspaniałą rodzinę, wnuczęta a nawet prawnuki. Mimo to nie zwalnia tempa. Artysta cały czas jeździ po świecie i rocznie gra kilkadziesiąt koncertów, a Nowy Rok przywita na scenie na Równi Krupowej w Zakopanem.

