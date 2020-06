"Szansa na sukces. Opole 2020". Julia Bojur prezentuje swój pierwszy teledysk! 18-latka ma szansę na wielką karierę!

Julia Bojur to prawdziwe odkrycie programu "Szansa na sukces. Opole 2020". 18-latka dostała się do ścisłego finału programu, gdzie otarła się o szansę na zaśpiewanie podczas opolskiego festiwalu. Nie wygrała, ale i tak na wielu widzach wywarła doskonałe wrażenie!

Teraz Julia Bojur udowadnia, ze marzenia się spełniają, a ciężka praca popłaca, czego efektem jest pierwszy profesjonalny teledysk młodej wokalistki. Julia Bojur zrealizowała klip do piosenki "Niekonwencjonalny", która przypadła do gustu sluchaczom!

Pod teledyskiem możemy przeczytać m.in. (pisownia oryginalna):

Gratuluję, Julka. Idź swoją drogą ku marzeniom. I podbijaj świat nie siłą, ale mądrością, talentem, sercem i wrażliwością na Człowieka.

To jest świetne Julia! Jesteśmy Twoimi Fanami od dziś! <3

Jestem pod wrażeniem 😱 Utwór tak wpada w ucho i ta niepowtarzalna barwa głosu ,że szok. Gratuluję ☺️🤭

Cudowna ❤️💪przepiękna i przezdolna Julia 🔥

Julia Bojur pochodzi z niewielkiej miejscowości Zawady. Ma 18 lat, a swoją przygodę ze śpiewem zaczęła, gdy miała 9 lat. Przygoda z czasem zamieniła się w wielką pasję, która towarzyszy jej do dziś. Julia muzyce poświęca bardzo dużą część swojego czasu i to właśnie z nią wiąże swoją przyszłość. W przyszłości chciałaby występować na wielkich scenach! I my tego jej życzymy!