"Szansa na sukces. Opole 2020" odcinek 2. Andrzej Krzywy z piosenkami De Mono. Wygrała Gabrysia Kurzac z "The Voice Kids"!

W 2. odcinku nowego sezonu programu "Szansa na sukces. Opole 2020" gośćmi był Andrzej Krzywy, a uczestnicy śpiewali największe przeboje zespołu De Mono. Jakie piosenki usłyszeliśmy i kto tym razem wygrał program?

"Szansa na sukces. Opole 2020" Andrzej Krzywy i De Mono - kto wystąpił, co się wydarzyło?

W kolejnym odcinku nowej "Szansy na sukces" bohaterami byli Andrzej Krzywy i zespół De Mono. Zwycięzca dołączył do laureatów innych odcinków, którzy zostaną zaproszeni do finałowego koncertu, w trakcie którego jury wybierze zwycięzcę serii. Główna nagroda to udział w Debiutach podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Jako pierwszy na scenie programu pojawił się Piotr Cheda z Warszawy. Ma 24 lata, studiuje lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim i pracuje na lotnisku, a zaśpiewał "Kochać inaczej". Kolejna była Teresa Kozłowska, która jest na emeryturze i ma pięcioro wnuków. Śpiewa w zespole ludowym, a w "Szansie na sukces" wykonała "Póki na to czas". 16-letnia Gabrysia Kurzac uczy się w 1. klasie liceum. Ma za sobą występ w 1. edycji programu "The Voice Kids", w którym znalazła się w drużynie Edyty Górniak. Zagrała też w musicalu "Piotruś Pan". Tym razem zaprezentowała się śpiewając utwór "Ostatni pocałunek".

Wyjątkowo elegancki Michał Snarski przyjechał z Białegostoku. Studiował lalkarstwo, a od niedawna jest pilotem. Artur Orzech wylosował dla niego piosenkę "Wszystko na sprzedaż". Czas na Patrycję Brzezińską, która od niedawna mieszka w Warszawie. Utwór dla niej to "Zostańmy sami". Z kolei Wojciech Kroczek zmierzył się z przebojem "Moje miasto nocą". Na koniec na scenę wszedł Karol Chachurski, który występuje pod pseudonimem Charlie H. Powstał on na potrzeby występu Karola w brytyjskiej edycji programu "X-Factor". Ostatnia piosenka w tym odcinku to "Prosto w serce".

Jurorzy przyznali wyróżnienia dla: Teresy Kozłowskiej (wyróżnienie specjalne), Karola Chachurskiego oraz Patrycji Brzezińskiej.

W 2. odcinku "Szansy na sukces. Opole 2020" wygrała Gabrysia Kurzac!

