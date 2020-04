"Szkoła dla elity". Najprzystojniejsi aktorzy z serialu "Elite" Netflixa. Szaleją za nimi nastolatki na całym świecie!

Najprzystojniejsi aktorzy z serialu "Szkoła dla elity" - odtwórcy ról uczniów prestiżowej szkoły Las Encinas są magnesem przyciągającym widzów. Szaleją za nimi nastolatki na całym świecie. W galerii znajdziesz nas subiektywny ranking przystojniaków z serialu "Elite" Netflixa.

"Szkoła dla elity" - najprzystojniejsi aktorzy z serialu "Elite"

"Szkoła dla elity" cieszy się niesłabnącą popularnością. Młodzieżowy serial Netflixa z Hiszpanii to nie tylko trzymająca w napięciu historia, ale też świetnie skompletowana obsada złożona z młodych gwiazd hiszpańskiego kina i telewizji. Przystojnych aktorów w "Szkole dla elity" nie brakuje. To właśnie do nich wzdychają nastolatki na całym świecie.

O ile Jaime Lorente i Miguel Herran rozkochali w sobie publiczność nieco wcześniej (m.in. dzięki serialowi "Dom z papieru"), to Omar Ayuso czy Álvaro Rico dopiero wkraczają w ten zawód, ale ich artystyczne poczynania warto obserwować. Serial "Szkoła dla elity" przyniósł popularność również takim aktorom jak: Aron Piper czy Itzan Escamilla.

Którzy aktorzy z serialu "Szkoła dla elity" są bożyszczami nastolatek na całym świecie? Wybór najprzystojniejszego aktora "Elite" okazał się trudniejszy, niż można się było spodziewać. W galerii znajdziesz nasz mocno subiektywny ranking, ale w komentarzach czekamy na Twoją opinię.

Kto z obsady "Szkoły dla elity" skradł Twoje serce?

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.