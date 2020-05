"Szkoła dla elity". Najważniejsze postaci odchodzą z serialu! W sieci pojawiło się wzruszające pożegnanie aktorów!

Stało się. Serial "Szkoła dla elity" po trzech sezonach czekają ogromne zmiany. Potwierdziło się, że z produkcją pożegnali się najważniejsi bohaterowie, a w sieci właśnie pojawiło się wzruszające pożegnanie aktorów.

Wielu fanów "Szkoły dla elity" będzie zawiedzionych, ale serial czekają duże zmiany. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, że obsadę produkcji opuszczą odtwórcy ról najważniejszych postaci.

4. sezon z nową obsadą? W Las Encinas zostało jeszcze kilku starych graczy. Co ich czeka?Zobacz więcej

Dla wielu będą to ogromne straty, ale swoje odejście z serialu potwierdzili Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo) oraz Mina El Hammani (Nadia). W sieci pojawiło się wideo z planu, gdzie pożegnano aktorów.

Co dalej ze "Szkołą dla elity" i co wydarzy się w 4. sezonie produkcji? Tego jeszcze nikt nie wie. Przypomnijmy, że w finale 3. sezonu dowiadujemy się, że Guzmán (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shana) i Rebeca (Claudia Salas) ponownie spotykają się w Las Encinas, aby powtórzyć ostatni rok. Co więcej, na szkolnym korytarzu w stroju sprzątaczki pojawia się też Cayetana (Georgina Amorós), która nie przystała na propozycję matek Polo (Álvaro Rico) - i zdecydowała się sama zapracować na swoje studia.