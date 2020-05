"Taniec z gwiazdami 11". Jesienią zmieni się skład uczestników "Dancing with the stars"? Telewizja Polsat komentuje!

Niedawno pojawiły się doniesienia, że wykrusza się pierwotny skład 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Telewizja Polsat postanowiła odnieść się do tych rewelacji!

Gdy w marcu ogłoszono przerwanie 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" to wielu widzów zastanawiało się, czy na pewno wszyscy uczestnicy pojawią się ponownie jesienią w show. Największe obawy dotyczy udziału Julii Wieniawy w reaktywowanym show, chociaż teraz z pewnością pandemia koronawirusa mocno zweryfikowała jej plany zawodowe. Z dystansem na temat swojej tanecznej przyszłości wypowiadał się również Tomasz Oświeciński, który wyrażał nadzieję, że plany zawodowe nie pokrzyżują mu planu powrotu na taneczny parkiet. Nie będzie "Tańca z gwiazdami" jesienią? Jedna z uczestniczek już się wycofała!Zobacz więcej Teraz okazuje się, że niepewna jest przyszłość tanecznej pary Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka, którzy są parą w życiu prywatnym, jednak przeżywają poważny kryzys, który starają się przetrwać dzięki terapii par. Jak, za PAP Life, podaje portal Interia, telewizja Polsat jednak uspokaja i zapewnia, że wszyscy uczestnicy 11. edycji "Tańca z gwiazdami" potwierdzili swój udział w jesiennych nagraniach. Pytanie tylko, czy do tego czasu na pewno uda się reaktywować "Taniec z gwiazdami" i czy niektórzy nie wycofają się w ostatniej chwili na wypadek otrzymania atrakcyjniejszych propozycji zawodowych.